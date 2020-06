Proptech – Corona-Krise beschleunigt die Entwicklung auch im Immobilien-Bereich – Die angekündigt Corona-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten ist in Deutschland weiterhin nicht verfügbar, aber dennoch hat Corona in vielen Branchen die Digitalisierung deutlich beschleunigt. So kamen im Zuge der Direktkontakt-Beschränkungen zahlreiche Apps und Proptech-Entwicklungen auf den Markt, die stark zur Digitalisierung der Immobilienbranche beitragen. Es reicht mittlerweile nicht mehr, nur klassische Wohnungs-Anzeigen ins Netz zu stellen, die Käufer erwarten mittlerweile mehr Angebote. Die Entwicklungen gehen daher immer mehr in die Richtung Technik-Einsatz auch Immobilienbereich. Wir stellen die wichtigsten Entwicklungen in diesem Bereich vor.

Was ist Proptech?

Aus der Finanzbranche kennt man bereits den Begriff Fintech und analog dazu gibt es auch im Immobilien-Bereich den Namen Proptech für Technik-Ansätze. Der Namen ist dabei aus Property und Technik zusammengesetzt und bezeichnet vor allem digitale Entwicklungen in diesem Bereich. Unter Proptech fallen dabei sowohl Soft- und Hardwarelösungen, angefangen von der einfache App mit der man die Kunden ansprechen kann bis hin zu Digitalisierungslösungen für Immobilein und Ansätzen wie dem digitalen Notavertrag oder dem komplett digitalen Bauantrag. An der Stelle wird schon deutlich, dass nicht nur Kunden und Unternehmen einbezogen sind, sondern sich diese Technik auch auf Verwaltungen und Bauämtern bezieht.

Mittlerweile gibt es in diesem Bereich einige interessante Ansätze und die Corona Krise hat auf Proptech als Katalysator gewirkt und viele Entwicklungen beschleunigt. Das sieht man an vielen Beispielen.

Wohnungsbesichtigung per Livestream

Niemand kauft oder mietet eine Wohnung, ohne sie vorher besichtigt zu haben. In Corona Zeiten ist das ein Problem, denn Kontaktsperren und Hygienevorschriften machen Besichtigungen schwierig und im schlimmsten Fall gar nicht mehr möglich (beispielsweise bei Ausgangssperren). Der Ausweg dabei sind Livestream-Besichtigungen. Der Makler ist dann allein der Wohnung und zeigt den Kunden per Handykamera und Stream die Wohnung. Vorab wird ein Termin ausgemacht und zu dieser Zeit führt der Makler per Stream durch die Wohnung und kann auch auf eventuelle Fragen reagieren.

Voraussetzung ist neben der passende Technik auch ein schnelles mobiles Internet. Das Netz sollte dabei auch stabil sein um Abbrüche der Besichtigung zu vermeiden. Im besten Fall sollte man vorher testen, wie gut ein Stream aus einer Wohnung funktioniert und bei schlechtem Netz kann man auch etwas die Qualität de Übertagung herunter regeln. Dann reicht auch eine etwas langsamere Verbindung, im mobilen Bereich sollte aber dennoch mindestens 4G/LTE zur Verfügung stehen.

Die passende Apps dazu findet man hier:

Besichtigungsroboter im Einsatz

Es geht aber auch mit noch mehr Technik über sogenannte Besichtigungsroboter. Das sind mobile Geräte, die aus der Ferne gesteuert werden können und mit Kameras ausgestattet sind. Ein Makler ist dann an sich gar nicht mehr notwendig, sonder der Roboter ist n der Wohnung verfügbar und Kunden können sich einwählen und ihn nutzen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit einem Makler gemeinsam den Roboter zu nutzen und dann die Besichtigung zusammen mit dem Makler aus der Ferne durchzuführen. In jedem Fall ist kein persönlicher Kontakt notwendig und daher ist so ein Roboter auch in Corona-Zeiten eine Alternative. Allerdings gibt es bisher nur wenige Makler mit dieser Form der Roboter. Bei den Maklern von Kampmeyer schreibt man direkt zum Konzept:

Um den Roboter durch ein Objekt zu steuern, muss weder eine Software installiert noch eine App heruntergeladen werden. „Interessenten buchen online einen kostenlosen und unverbindlichen Besichtigungstermin. Sie erhalten einen Link, mit dem sie ganz einfach per Computer, Smartphone* oder Tablet auf Sam zugreifen können“, berichtet Kampmeyer. „Per Tastatur lässt sich der Roboter kinderleicht in alle Richtungen bewegen und die Kamera hin und her schwenken.“

Video: Besichtigungsroboter im Einsatz

Initiative für den digitalen Notarvertrag

Neben der Besichtigung gibt es aber noch weitere Kontakte – beispielsweise wenn beim Notar die Unterlagen unterschrieben werden müssen. Unter anderem deswegen gibt es mittlerweile auch Ansätze, die Notarvertrag digital zu gestalten und so auch ohne direkten Kontakt vor Ort Verträge zu regeln.

Mittlerweile gibt es dazu auch eine Petition, die den Gesetzgeber auffordert, diese Form einzuführen.

In der Petition heißt es dazu:

Es geht nicht darum, den persönlichen Notartermin abzuschaffen. Vielmehr sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass notarielle Beurkundungen, die vom Standard abweichen – sei es aufgrund großer geografischer Entfernung, komplizierter Konstellationen oder Krankheit beziehungsweise Krankheitsrisiko – nicht unnötig erschwert werden oder gar scheitern. Der digitale Notarvertrag ergänzt die Möglichkeiten von Notaren um eine zusätzliche und zukunftsweisende Alternative, um den Immobilienkauf auch künftig rechtssicher für Käufer und Verkäufer zu gestalten.

Die Petition dazu findet man hier und man kann auch noch dafür unterschreiben: https://www.openpetition.de/petition/online/digitaler-notarvertrag-fuer-immobilienkaeufe-jetzt

In einigen Städten gibt es auch bereits Ansätze, die Verwaltungsstrukturen digitaler zu gestalten und beispielsweise eine digitale Bauakte einzuführen, so dass auch Besucher bei den Behörden und Ämtern reduziert werden und im besten Fall sogar ganz entfallen können.

Insgesamt hat Corona also eine ganze Reihe von Problemen verursacht, aber auch dafür gesorgt, dass neue Lösungen auf einmal interessant werden und vor allem die digitalen Ansätze nach vor gepusht werden. Es bleibt nur abzuwarten, ob sich dies auch nach Corono so weiter entwickeln wird.