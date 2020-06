Samsung* Galaxy A01 Core – neues Einsteigermodell bekommt Zertifizierung – Samsung* scheint den Einsteiger-Bereich neu definieren zu wollen. Bisher waren die Galaxy A10 Modelle der Start für den Einstieg und preislich die günstigsten Smartphones des Unternehmen. Nun scheint es ein neues Smartphones zu geben, dass preislich möglicherweise nochmal darunter liegt. Unter der Bezeichnung SM-A013F haben die Modelle auch bereits die Zertifizierung bei Bluetooth SIG bekommen und werden dort als Galaxy A01 Core bezeichnet.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

The Bluetooth SIG certification that we are talking about is for the SM-A013F_DS. This could be one of the variants of the SM-A013F (most probably for various regions of memory configurations).

As you can see in the image of the Bluetooth SIG certification of the SM-A013F, the product name is mentioned as Galaxy A01 Core, confirming the name of the device once and for all. Going by the name, it looks like the Galaxy A01 Core will be an entry-level smartphone*. The ‘Core’ tag in the name further suggests that the Galaxy A01 Core will be placed below the Galaxy A01 in Samsung*’s lineup of smartphones.