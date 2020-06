Samsung* Galaxy A51s – die Mittelklasse bekommt ein Update – Samsung* scheint aktuell in der Mittelklasse alle 6 Monate ein technisches Update der Modelle anbieten zu wollen. Dazu bekommen die Geräte immer eine S-Version, die anzeigt, dass man die Geräte in einigen Punkten verbessert hat. Das Galaxy A21s ist beispielsweise bereits vorgestellt worden.

Nun mehren sich die Hinweise, dass auch die Galaxy A51 Serie ein Update bekommt, denn sowohl bei Geekbench als auch bei den Zertifizierungsstellen findet man Smartphones mit passenden Modellnummern. Es sieht also so aus, als würde in absehbarer Zeit ein Galaxy A51s auf den Markt kommen, dass die Mittelklasse-Modelle ergänzt. Offizielle Bestätigungen dafür gibt es von Samsung* bisher noch nicht, aber das ist auch nicht weiter verwunderlich, gerade in der Mittelklasse werden die Modelle kaum noch im Vorfeld angekündigt.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

Recently, a Samsung smartphone* bearing the model number SM-A716V was leaked. Later on, we learned that the retail name of the SM-A716V is Samsung Galaxy A71s 5G. Today, we have spotted a new Samsung smartphone* on Geekbench, the SM-A516V. This model number is similar to that of the Galaxy A71s 5G but this one has ‘5’ instead of ‘7.’ So, we are speculating that the SM-A516V to be the Galaxy A51s 5G. The Galaxy A51s 5G, apart from Geekbench, has also appeared on the NFC forum and Wi-Fi Alliance certification platforms as well. Let us dive deeper into the details.