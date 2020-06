Preissturz: Samsung Galaxy S10e, S10 und S10+ ohne Vertrag ab 529 Euro im Preisvergleich

Samsung* Galaxy S10E, S10 und S10+ ohne Vertrag* ab 529 Euro im Preisvergleich – Die neuen Modelle der Galaxy S10* Serie sind mittlerweile bei allen Händlern ohne Vertrag* und Tarif zu haben (Ausnahme das Galaxy S10* 5G, dass erst im Sommer kommen soll) und daher stellt sich nun vor allem die Frage, wo man die Modelle am billigsten bekommt und welcher Händler den besten Preis macht. Hier wollen wir regelmäßig die aktuellen Preise der Modelle zusammenstellen um so einen Überblick zu ermöglichen, welcher Anbieter Galaxy S10*, S10+ oder auch S10e besonders preiswert hat.

07.06.2020 -Im Juni haben sich die Preise für die Galaxy S10 ohne Vertrag kaum verändert. Die Modelle bekommt man bei Amazon ab 529 Euro und bei Saturn* und Mediamarkt* ebenfalls zu diesem Preis. Das Galaxy S10+ ist ab 588 Euro zu haben und für das Galaxy S10e zahlt man noch 444 Euro.

31.05.2020 – Saturn* und Amazon listen die normale Galaxy S10 ohne Handyvertrag in dieser Woche ab 528 Euro und damit deutlich unter den Preise in der letzten Woche. Das Galaxy S10e ist bei beiden Händlern ab 444 Euro zu haben und das Galaxy S10+ kostet aktuell 587 Euro.

24.05.2020 – Bei Amazon liegen die Preise für das normale Galaxy S10 weiter unter 600 Euro und man bekommt die Smartphones ab 595 Euro. Saturn und Mediamarkt* verlangen dafür 629 Euro. Das Topmodell Galaxy S10+ kostet aktuell 609 Euro (Amazon) und die Galaxy S10e Versionen werden ab 499 Euro (aktionsweise) verkauft.

17.05.2020 – Die Preise sind im Vergleich zur Vorwoche recht stabil geblieben. Das Galaxy S10 ohne Handyvertrag findet man aktuell bei Amazon ab 570 Euro und Saturn und Mediamarkt verkaufen die Geräte ab 589 Euro. Die Galaxy S10e Version ist derzeit für 529 Euro zu haben und das Galaxy S109+ kostet ab 624 Euro.

10.05.2020 – Samsung* hat allgemein die Preise für das Galaxy S10 gesenkt und daher findet man die Smartphones bei allen Händlern ab 569 Euro. Das Galaxy S10+ ist ebenfalls billiger geworden und kostet nur noch 663 Euro. Für die Galaxy S10e Modelle zahlt man derzeit 552 Euro.

03.05.2020 – In dieser Woche bleiben die Preise für das Galaxy S10 weiter niedrig. Die Modellen liegen bei den großen Anbietern weiterhin bei 599 Euro. Das Galaxy S10e liegt bei 529 Euro und die Galaxy S10+ Modelle sind in dieser Woche ab 689 Euro zu haben.

26.04.2020 – Saturn und Mediamarkt haben die Preise für das Galaxy S10 auf 599 Euro gesenkt und liegen damit nun auch unter 600 Euro Kaufpreis für die Smartphones. Bei Amazon ist der Preis sogar auf 590 Euro gesunken. Das Galaxy S10e ist ab knapp 510 Euro zu haben und für die Galaxy S10+ Variante zahlt man derzeit 694 Euro.

19.04.2020 – Derzeit scheint es kaum Veränderungen bei den Preisen für die Galaxy S10 Serie zu geben. Amazon listet die Modelle weiterhin ab 593 Euro und damit mit nur wenig Preisunterschied. Saturn und Mediamarkt verkaufen die Smartphones ohne Vertrag ab 609 Euro. Das Galaxy S10+ kostet derzeit 629 Euro und die Einsteigerversion Galaxy S10e liegt mit 529 Euro wieder über 500 Euro Kaufpreis.

05.04.2020 – In dieser Woche liegt das normale Galaxy S10 ohne Handyvertrag bei Amazon wieder bei 599 Euro, Saturn und Mediamarkt listen die Modelle ab 639 Euro. Das Galaxy S10e kostet derzeit 499 Euro und die Galaxy S10+ Variante ist ab 701 Euro zu bekommen.

29.03.2020 – Die Kampfpreise aus der Vorwoche sind leider nicht mehr zu haben. Stattdessen findet man das Galaxy S10 ab 615 Euro bei Amazon und ab 669 Euro bei Saturn und Mediamarkt. Das Galaxy S10e ist ab 535 Euro zu haben und die große Galaxy S10+ Variante kostet aktuell bei Amazon 770 Euro.

22.03.2020 – Die Preise bei Amazon liegen erstmal wieder unter 600 Euro. Man bekommt dort die normalen Galaxy S10 ab 599 Euro. Saturn und Mediamarkt sind etwas teurer und listen die Geräte ab 669 Euro. Das Galaxy S10e ist ab 535 Euro zu haben und die Premium-Variante Galaxy S10+ kostet derzeit bei Amazon 695 Euro.

15.03.2020 – Auch in dieser Woche gibt es bei den Preise wenig Bewegung beim Galaxy S10 ohne Handyvertrag. Saturn und Mediamarkt liegen weiterhin bei 679 Euro und bei Amazon werden die Modelle weiterhin ab 610 Euro angeboten. Die Sonderaktion zum Galaxy S10e scheint beendet, die Preise liegen wieder bei um die 480 Euro und die Galaxy S10+ Version kostet aktuell 694 Euro (Amazon Preis).

08.03.2020 – Preislich gesehen hat sich in dieser Woche eher wenig getan. Amazon listet die Galaxy S10 ohne Flat und Tarif ab etwa 610 Euro. Saturn und Mediamarkt sind billiger geworden. Die Preise liegen hier bei 679 Euro für die Smartphones. Wirklich billig ist dagegen das Galaxy S10e – man findet die Modelle ab 435 Euro. Das Galaxy S10+ kostet aktuell bei Amazon etwa 700 Euro.

01.03.2020 – Bei Amazon findet man die Galaxy S10 Modelle weiterhin ab etwa 609 Euro. Saturn und Mediamarkt sind dagegen wieder teurer geworden und listen die Handys ohne Vertrag ab 699 Euro. Das Samsung* Galaxy S10e ist ab 505 Euro zu finden, und das Galaxy S10+ bekommt man für knapp über 700 Euro.

16.02.2020 – Mit dem Start der neuen Galaxy S20* hat Samsung die Preise für das S10 wieder etwas angehoben um keine Konkurrenz für die neue Modellreihe zu erzeugen. Man findet das Galaxy S10 ohne Vertrag daher derzeit bei fast allen Anbietern ab 649 Euro. Lediglich Amazon ist etwas billiger und listet das normale Galaxy S10 ab 607 Euro. Das Galaxy S10e ist ab etwa 475 Euro zu haben und das Galaxy S10+ bekommt man ebenfalls für 749 Euro.

19.01.2020 – In dieser Woche sind die Galaxy S10 Modelle wieder unter 600 Euro zu haben. Bei Amazon liegt der Preis aktuell bei 599 Euro. Saturn und Mediamarkt halten die Preise dagegen wieder bei 669 Euro. Das Galaxy S10+ kostet bei Amazon aktuell 710 Euro und ist damit auch etwas billiger geworden, das Galaxy S10e ist ab 496 Euro zu haben.

05.01.2019 – Die absoluten Tiefstpreise bei Amazon sind leider nicht mehr verfügbar, man findet dort die normalen Galaxy S10 ohne Handyvertrag ab 620 Euro. Saturn und Mediamarkt haben die Preise ebenfalls erhöht und verkaufen die Smartphones ab 699 Euro. Das Galaxy S10e ist wieder für knapp über 500 Euro zu haben und die Galaxy S10+ Modelle kosten bei Amazon ab 730 Euro.

29.12.2019 – Am Wochenende gibt es mehrere Sonderaktionen beim Galaxy S10 und sowohl Amazon als auch Mediamarkt bieten die Modelle ab 555 Euro an und damit knapp 100 Euro unter den Preisen aus der Vorwoche. Das Galaxy S10e ist ab 499 Euro zu haben und damit auch sehr günstig. Das Galaxy S10+ ist leider nicht mit in der Sonderaktion dabei und kostet weiterhin 760 bis 780 Euro.

22.12.2019 – In der Woche vor Weihnachten hat sich preislich beim Samsung Galaxy S10 ohne Handyvertrag recht wenig getan. Bei Amazon liegen die Preise weiterhin bei um die 659 Euro und Saturn und Mediamarkt sind mit 689 Euro leicht nach unten gegangen. Das Galaxy S10e liegt bei Amazon bei 509 Euro und nähert sich damit der Marke von 500 Euro an, das Galaxy S10+ ist ab etwa 760 Euro zu bekommen.

15.12.2019 – Mitte Dezember gehen die Preise für das Galaxy S10 wieder leicht nach oben und man findet die Modelle bei Amazon ab 658 Euro. Saturn verlangt 689 Euro für die Modelle und Mediamarkt sogar 699 Euro. Das günstigere Galaxy S10e kostet um die 533 Euro und für das Topmodell zahlt man in dieser Woche knapp 750 Euro (bei Amazon).

08.12.2019 – Preislich gesehen hat sich in dieser Woche wenig geändert. Das Galaxy S10 liegt bei Amazon weiter bei 648 Euro und Saturn und Amazon listen die Modelle ab 689 Euro. Die Galaxy S10+ Modelle sind für um die 750 Euro bei Amazon zu haben und das kleinere Galaxy S10e ist ab 530 Euro bei Amazon zu finden.

01.12.2019 – Saturn und Mediamarkt bietet die Galaxy S10 Modelle auch am Black Weekend für 689 Euro an, Amazon ist mit 649 Euro sogar leicht teurer geworden. Auch das Galaxy S10e liegt mit 535 Euro etwas über den Preisen der Vorwoche und das Galaxy S10+ ist ab 745 Euro zu haben.

24.11.2019 – Amazon hat nochmal den Preis gesenkt und bietet das Galaxy S10 mittlerweile ab 629 Euro an. Saturn und Mediamarkt liegen aber weiter bei 689 Euro. Das Galaxy S10e ist in einigen Farbvarianten für nur noch 519 Euro zu haben und das Galaxy S10+ kostet aktuell bei Amazon 729 Euro.

10.11.2019 – In dieser Woche ist bei Amazon der Preis für das Samsung Galaxy S10 ohne Vertrag etwas gesunken und liegt bei 639 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt findet man die Smartphones dagegen weiter ab 689 Euro. Das Galaxy S10e ist bei Amazon ebenfalls billiger geworden und kostet 525 Euro. Das Samsung Galaxy S10+ ist ab etwa 720 Euro zu haben.

03.11.2019 – Die Sonderaktion für das Galaxy S10 ist leider mittlerweile vorbei und man bekommt die Geräte bei Saturn und Mediamarkt wieder ab 689 Euro. Amazon liegt etwas darunter und listet das normale S10 ab 645 Euro. Das Galaxy S10e ist ab etwa 540 Euro zu haben und die Topversion S10+ bekommt man zum Preis von 725 Euro.

27.10.2019 – Mediamarkt hat die Galaxy S10 derzeit als Sonderaktion gelistet und den Preis auf 599 Euro gesenkt. Auch bei Amazon findet man die Modelle mittlerweile zu diesem Preis. Das Galaxy S10+ ist ebenfalls im Preis gesenkt und ab 699 Euro bei Mediamarkt zu finden und das S10e liegt im Aktionszeitraum bei nur noch 499 Euro. Die Aktionen findet man hier:

13.10.2019 – Im Oktober sind die normalen Galaxy S10 Modelle sogar etwas teurer geworden und werden bei Amazon ab 659 Euro angeboten. Mediamarkt und Saturn führen die Smartphone* dagegen weiter für 789 Euro. Das Einsteiger-Modell Galaxy S10e ist ab 537 Euro zu haben und die Galaxy S10+ Version kostet derzeit bei Amazon um die 750 Euro.

15.09.2019 – Preislich gesehen gibt es in dieser Woche kaum Bewegung. Amazon listet die Geräte ab etwa 641 Euro und damit nur leicht über den Preisen aus der Vorwoche. Mediamarkt und Saturn haben die Modelle ab 789 Euro im Angebot. Das Einsteiger-Modelle Galaxy S10 ist für 523 Euro zu haben und die Pro-Version Galaxy S10+ kostet in dieser Woche etwa 745 Euro.

08.09.2019 – In dieser Woche gibt es die extrem günstigen Preise leider nicht mehr. Bei Amazon findet man das Galaxy S10 ohne Handyvertrag ab 637 Euro und Saturn und Amazon listen die Modelle sogar für 689 bzw. 799 Euro. Das Galaxy S10+ ist in dieser Woche ab knapp 670 Euro zu haben und damit mit nur wenig Aufpreis gegenüber der normalen Version. Das Samsung Galaxy S1+ kostet weiterhin ab etwa 495 Euro.

25.08.2019 – Wow, das ist mal ein Sonderangebot. Saturn und Mediamarkt bieten an diesem Wochenende das S10 für nur noch 579 Euro an – mehrere hundert Euro unter dem Preis der Vorwoche. Auch Amazon ist deutlich im Preis nach unten gegangen, liegt aber weiterhin bei über 600 Euro. Das S10e ist mittlerweile für unter 500 Euro zu haben und das Topmodell S10+ liegt derzeit bei 679 Euro.

18.08.2019 – Auch in dieser Woche werden die Galaxy S10 inklusive einem Handyvertrag ab 799 Euro bei Saturn und Mediamarkt angeboten. Das ist vergleichsweise teuer, denn bei Amazon findet man die Modelle bereits ab 689 Euro und damit mehr als 100 Euro unter den Preise bei den beiden anderen Händlern. Das Galaxy S10e liegt inzwischen auch wieder bei 539 Euro und für das Premium-Modell S10+ zahlt man aktuell etwa 713 Euro.

11.08.2019 – Im August gehen die Preise für das Samsung Galaxy S10 ohne Vertrag bei Mediamarkt und Saturn deutlich nach oben. Man findet die Modelle ab 799 Euro bei beiden Händlern. Amazon ist dagegen vergleichbar günstig wie in den Vorwochen und bietet die Modelle ab 634 Euro an. Das Galaxy S10e ist inzwischen auch wieder bei 559 Euro angekommen und für das Premium-Modell S10+ zahlt man aktuell etwa 725 Euro.

28.07.2019 – Auch in dieser Woche liegen die Preise für das Galaxy S10 ohne Handyvertrag bei Saturn und Mediamarkt weiterhin bei 699 Euro. Bei Amazon geht es preislich leicht nach oben, dort werden die Smartphone* 631 Euro gelistet. Auch das Galaxy S10e ist teurer geworden und liegt in dieser Woche bei 510 Euro. Dagegen sind die Preise für das Galaxy S10+ gesunken, man findet die Geräte ab 716 Euro bei Amazon.

14.07.2019 – In dieser Woche liegen die Preise für das Galaxy S10 ohne Handyvertrag bei Saturn und Mediamarkt wieder bei 699 Euro. Amazon ist dagegen billiger geworden und listet die Smartphones ab 625 Euro. Das Galaxy S10e liegt sogar bei nur noch 519 Euro und für die größere S10+ Version zahlt man derzeit 726 Euro.

07.07.2019 – Saturn wirbt derzeit besonders groß mit dem Galaxy S10 für nur noch 689 Euro. Das ist kein schlechter Preis, bei Amazon findet man die Modelle mittlerweile aber bereits ab 640 Euro. Das Amazon S10e liegt in dieser Woche bei knapp 530 Euro und die Galaxy S10+ Premium-Variante bekommt man ohne Vertrag und Flatrate ab 730 Euro.

23.06.2019 – Bei Mediamarkt sind die normalen Galaxy S10 gerade in der Aktion und werden ab 699 Euro angeboten. An Amazon kommt das Unternehmen aber auch mit dieser Sonderaktion nicht heran, dort findet man die Modelle ab 652 Euro. Das S10+ ist bei Amazon ebenfalls nochmal deutlich günstiger geworden und mittlerweile für nur noch 759 Euro zu haben. Die Galaxy S10e Version kostet in dieser Woche 513 Euro.

16.06.2019 – Samsung senkt die Preise für das Galaxy S10 ohne Handyvertrag auch weiterhin und bietet die Modelle mittlerweile ab 656 Euro an Saturn und Mediamarkt haben dagegen die Preise bei 799 Euro gelassen. Das kleinere Galaxy S10e kostet nur noch 509 Euro und das Galaxy s10+ bekommt man aktuell ab um die 800 Euro.

09.06.2019 – In dieser Woche geht es preislich erneut nach unten und man findet die Galaxy S0 ohne Tarif und Handyvertrag bei Amazon ab 670 Euro. Saturn und Mediamarkt haben dagegen die Preise bei 799 Euro gelassen. Das Topmodell Galaxy S10+ ist aktuell ab 820 Euro zu haben und für die kleinere Galaxy S10e Version zahlt man bei Amazon derzeit knapp 530 Euro.

02.06.2019 – Die Preise für das Galaxy S10 sinken weiter und die Geräte ohne Vertrag sind bei Amazon ab 685 Euro zu haben. Saturn und Mediamarkt haben dagegen die Preise bei 799 Euro gelassen. Die kleinere Version Galaxy S10e ist bei Amazon für 564 Euro zu haben und für das Topmodell S10+ zahlt man aktuell 845 Euro.

26.05.2019 – Auch in dieser Woche gibt es die normalen Galaxy S10 weiterhin für unter 700 Euro. Zumindest bei Amazon, denn bei Mediamarkt und Saturn sind die Geräte teurer und liegen mit 799 Euro mehr als 100 Euro über dem Preis bei Amazon. Auch das Galaxy S10+ ist bei Amazon weiterhin für unter 900 Euro zu haben. Das S10e ist wieder etwas günstiger geworden und inzwischen ab etwa 540 Euro zu haben.

19.05.2019 – Es war an sich nur eine Frage der Zeit: die normalen Galaxy S10 Modelle sind mittlerweile ab 695 Euro zu haben und damit unter der Marke von 700 Euro (zumindest bei Amazon). Bei Saturn und Mediamarkt liegen sie weite bei 769 bzw. 799 Euro. Das Galaxy S10e ist auch deutlich im Preis gesunken und liegt in dieser Woche bei 553 Euro, das große Galaxy S10+ ist bei Amazon ab 890 Euro zu haben.

12.05.2019 – Bei Amazon findet man das Galaxy S10 ohne Handyvertrag mittlerweile ab 702 Euro und damit schon nahe an der Grenze von unter 700 Euro. Saturn und Mediamarkt sind auch etwas billiger geworden und liegen bei nur noch 769 Euro für die Modelle. Das Galaxy S10+ ist bei Amazon inzwischen bereits unter die 900 Euro gerutscht und ab 899 Euro zu haben.

05.05.2019 – In den Mai starten die Galaxy S10 bei Saturn und Mediamarkt weiterhin mit 799 Euro und damit nicht verändert im Vergleich zu Vorwoche. Amazon dagegen ist billiger geworden und listet die Smartphones ohne Handyvertrag ab 720 Euro. Das Samsung Galaxy S10e ist bei den ersten Anbietern unter 6ßß Euro zu haben und das Galaxy S10+ liegt bei knapp 930 Euro für die kleinste Version.

28.04.2019 – Saturn und Mediamarkt bieten auch in dieser Woche das normale Galaxy S10 ab 799 Euro an. Amazon ist sogar wieder etwas teurer geworden und kostet die Modelle ab 740 Euro. Das Galaxy S10e Modell ist weiterhin ab 620 Euro zu haben und damit nochmal billiger und die S10+ Version kostet bei Amazon derzeit 950 Euro in der billigsten Variante.

21.04.2019 – Bei Saturn und Mediamarkt gibt es endlich die ersten Preisbewegungen bei den Galaxy S10 Modellen und beide Unternehmen listen die normalen S10 ohne Vertrag und Tarif nun ab 799 Euro. Noch billiger wird es aber bei Amazon: dort findet man die Smartphones bereits ab 720 Euro. Das Galaxy S10e Modell ist ab 620 Euro zu haben und damit nochmal billiger und die S10+ Version kostet bei Amazon derzeit 884 Euro in der billigsten Variante.

14.04.2019 – Bei Amazon sind die normalen Galaxy S10 Modelle ohne Vertrag wieder etwas billiger geworden und werden nun ab 733 Euro verkauft. Saturn und Mediamarkt haben sich dagegen auch in dieser Woche nicht bewegt und listen die Modelle weiterhin ab 899 Euro. Bei Amazon ist auch das Galaxy S10e billiger geworden und kostet nun nur noch 610 Euro. Die große Galaxy S10+ Version ist bei Amazon weiterhin ab 999 Euro zu haben.

07.04.2019 – Saturn und Mediamarkt haben noch keine rechte Lust auf Sonderaktionen und listen die Galaxy S10 Modelle alle jeweils zum Einstiegspreis. Deutliche Rabatte gibt es dagegen bereits bei Amazon. Das Unternehmen listet das normale Galaxy S10 ohne Tarif ab 750 Euro. Die Galaxy S10+ Version ist ab 999 Euro zu haben und das kleinere Galaxy S10e kostet bei Amazon derzeit nur 670 Euro und liegt damit auch deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung von Samsung.

31.03.2019 – Das ging schnell: die Marke von 800 Euro ist bereits gefallen und bei Amazon gibt es die neuen Modelle bereits ab 770 Euro ohne Vertrag. Saturn und Mediamarkt sind da weniger flexibel und listen die neuen Modelle immer noch ab 899 Euro. Das größere Galaxy S10+ ist oft nur in eder 512GB Version zu haben und liegt dann bei knapp 1100 Euro.

24.03.2019 – Bei Saturn und Amazon hat sich wenige Tage nach dem Start der neuen Modellreihe noch nicht viel geändert. Die Geräte sind dort jeweils zum Einstandspreis zu finden. Bei Amazon gibt es dagegen bereits die ersten Rabatte und man findet beispielsweise das Galaxy S10 ab 804 Euro und damit mehr als 90 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Wie werden sie die Kaufpreise für das Galaxy S10 entwickeln?

Bei Idealo hat man sich die Preispolitik von Samsung bei den letzten Galaxy S-Modelle angeschaut und daraus berechnet, wie sich die Preise für die neuen Topmodelle entwickeln werden. Im Ergebnis kommt man (wenig überraschend) auf einen deutlichen Preisverfall bei den Geräten. Wie auch die Vorgänger werden die Galaxy S10 recht schnell billiger angeboten werden – besonders in den ersten 2 bis 3 Monaten gibt es eine deutliche Absenkung der Preise. Wer die Geräte also nicht zum Start kauft, sondern einige Wochen wartet, zahlt wahrscheinlich deutlich weniger. Idealo geht von einem Preis von nur noch 700 Euro für das normale Galaxy S10 im dritten Monat aus.

Das Unternehmen schreibt im Original dazu:

Bei einem Startpreis von 899 Euro könnte sich ein wenig Geduld für Samsung-Fans durchaus auszahlen. Denn schon nach circa einem Monat ist laut idealo Preisprognose mit einer Reduktion von 103 Euro (11 Prozent) zu rechnen. Wer sogar ein Vierteljahr warten kann, wird mit 25 Prozent weniger (rund 223 Euro) belohnt. Kurz bevor dann ein voraussichtliche Nachfolger im Frühjahr 2020 erscheint, kostet das Gerät nach idealo Analyse 40 Prozent weniger. Der Verkaufspreis läge dann bei rund 540 Euro.

Diese Berechnungen sind natürlich nur eine Prognose und darüber hinaus auch ein Überblick über die verschiedenen Händler am Markt – es kann also durchaus sein, dass bestimmte Händler die Preise noch länger hoch halten und andere dagegen schneller nach unten gehen. Unabhängig vom Händler selbst ist aber wieder klar, dass sich Geduld auf jeden Fall lohnt: wer später kauft, zahlt beim Galaxy S10 wieder weniger.

Die Neuerungen bei der Kamera im Detail

Besonders bei der Kamera hat Samsung aufgerüstet und eine ganze Reihe von neuen Features in die neuen Modelle verbaut, wobei natürlich vor allem Galaxy S10 und S10+ profitieren – weiter unten gehen wir noch auf die Benchmarks dazu ein, allerdings kann man jetzt bereits sagen, dass sich zumindest das Galaxy S10+ bei den Smartphones mit der besten Kamera einreiht. Die AI Unterstützung ist in allen Geräten vorhanden und wird durch die neue NPU des Exynos 8910 gewährleistet. Auf diese Weise wählt die Kamera selbst die optimalen Einstellungen für die jeweilige Szene aus. Das Unternehmen schreibt im Original zu den Stärken der neuen Geräte:

The world’s best front and back UHD recording and playback with true-to-life video quality and, in an industry first, the ability to record pro-grade videos in HDR10+ quality with the rear camera.

Ultra Wide lens that revolutionizes how you can capture the world just as you see it. The brand new 123-degree field of view lens is perfect for fitting the whole family in one shot – so you won’t leave anyone, or anything, out of your photo again.

Telephoto lens offering two times optical zoom and ten times digital zoom to easily capture every shot and angle possible.

Revolutionary Dual Aperture lens acting like a human eye – self-adapting between f/1.5 and f/2.4 apertures – to automatically adjust to the light for a professional-looking image during the day or at night. Galaxy S10+ also offers Bright Night Shot so you can take professional quality pictures even under extreme low light.

Super Steady recording with digital stabilization technology so your camera focuses when you want to capture moving objects or people. Galaxy S10+’s camera helps you record fluid and steady videos even during your most active shots – from skiing to cycling and anything in-between.

Super Slow-mo that makes everyday moments epic, with cinematic speeds four times slower than traditional slow-motion videos.

AI smart features powered by a Neural Processing Unit (NPU) to get pro-grade shots without having to manually select any advanced camera settings. Scene Optimizer can now recognize and more accurately process additional scenes because of the NPU. Whether during the day, at night, indoors or outdoors, Scene Optimizer will adjust your photo’s contrast and color, so you don’t have to. Galaxy S10+’s Shot Suggestion also offers automatic composition recommendations so you can frame your photo better than ever.

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Maße

14,2 cm × 7 cm × 0,8 cm

15 cm × 7 cm × 0,8 cm

15,8 cm × 7,4 cm × 0,8 cm

Gewicht

150 g

157 g

175 g

Display

OLED* 5,8 Zoll 19:9

OLED* 6,1 Zoll 19:9

OLED* 6,4 Zoll 19:9

Display-Auflösung

FHD+

QHD+

QHD+

Rückkameras

16 MP (Ultraweitwinkel f/2.2)

12 MP (Weitwinkel f/1.5)

16 MP (Ultraweitwinkel f/2.2)

12 MP (Weitwinkel f/1.5)

12 MP (Tele /f2.4)

16 MP (Ultraweitwinkel f/2.2)



12 MP (Weitwinkel f/1.5)



12 MP (Tele /f2.4)

Frontkameras

10 MP (F1.9)

10 MP (F1.9)

10 MP (F1.9) + 8MP (Tiefe / F2.2)

Flash-Speicher

128 GB

128 GB / 512 GB

512 GB / 1 TByte

RAM

6 GB

8 GB

8 GByte / 12 GB

Akku

3100 mAh

fast/wireless

3400 mAh

fast/wireless

4100 mAh

fast/wireless

SoC

Exynos 9820 Octa-Core Exynos 9820 Octa-Core Exynos 9820 Octa-Core Mobilfunk

2Gbit/s mit LTE Cat.20

2Gbit/s mit LTE Cat.20



2Gbit/s mit LTE Cat.20





