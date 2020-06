Samsung* Galaxy S21 – Displayprobleme deuten sich bereits an – Im nächsten Jahr wollte Samsung* bei den Galaxy S21 Topmodellen neue Wege beim Display gehen. Bisher hatte das Unternehmen alle Topmodelle der S-Serie mit Display aus der eigenen Produktion ausgestattet. Beim Galaxy S21 sollte nun eigentlich auch der Hersteller BOE zum Zuge kommen und zumindest für ein Modell die Bildschirme liefern. Hintergrund dafür waren wohl Kostengründe, die günstige Version der Galaxy S21 Modelle wäre so möglicherweise noch etwas billiger geworden.

Der Plan scheint allerdings nun ein Problem zu haben, denn BOE hat wohl die Qualitätstest bei Samsung* nicht bestanden und daher ist unklar, ob die Modellpalette 2021 wirklich teilweise mit BOE Display ausgestattet werden kann. Leider gibt es auch nicht direkt viele Details zu den Problemen und daher ist nicht sicher, ob BOE diese Qualitätsprobleme noch ausräumen kann oder ob sie so gravierend sind, dass ein neuer Zulieferer gebraucht wird bzw. Samsung gleich zu den eigenen Display greifen wird. In letzteren Fall würde sich wohl die Preiskalkulation für die betroffenen Galaxy S21 Modelle verschieben.

Der Tweet dazu im Original:

South Korean media reported that the BOE Display failed Samsung Electronics’ quality test and the Galaxy S21 may continue to use Samsung Display pic.twitter.com/srgUNGhoOB June 10, 2020

Samsung Galaxy S21 – 5 Kameraobjektive und neues Kamerasetup

Das Galaxy S20* ist erst wenige Wochen auf den Markt und es gibt natürlich bereits die ersten Hinweise und Gerüchte um den Nachfolger, das Galaxy S21. Dabei geht es vor allem um die Kamera und wenn die aktuellen Gerüchte zutreffen, wird das Unternehmen bei der Galaxy S21 auf eine PentaLens Kamera mit 5 Objektiven setzen. Allerdings wird es dann wohl keinen Laser-Autofokus mehr geben und wahrscheinlich wird auch der ToF-Sensor weggelassen (das könnte bereits beim Note20 der Fall sein). Insgesamt wäre das eine sehr deutliche Überarbeitung der Hauptkamera und das ist wohl auch notwendig, denn die aktuellen Modelle liegen zwar bei der Kameraqualität in der Spitzengruppe, aber bis zum Platz 1 ist der Abstand doch deutlich. Daher kann ein großes Update der Kamera beim Galaxy S21 nicht schaden.

Bei WCCftech schreibt man dazu:

One of the changes rumored to arrive for the Galaxy S21 camera is dropping laser autofocus. Aside from that, Samsung could be using a 150MP main sensor as part of its configuration. That’s an increase from the 108MP unit used on the Galaxy S20* Ultra, with the Korean giant seemingly launching the new sensor in Q4 2020. From a timeline point of view, this will mean the Galaxy S21 camera setup isn’t going to Samsung’s first to sport a 250MP main sensor.

Bisher sind das aber alles nur Gerüchte und es wird wohl auch noch länger dauern, bis es Bestätigungen zu diesen Infos gibt. Man sollte es daher erstmal noch nicht als sicher erachten – bis zum Marktstart der neuen Galaxy S20* Serie kann sich noch einiges ändern.

Das S20 Ultra Video im Original:

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20* (5G) Samsung Galaxy S20* Plus (5G) Samsung Galaxy S20* Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

Weitere Links rund um Samsung Galaxy S20

BILD: Galaxy S20 Serie