Samsung* Galaxy S21s ab heute im Handel – Samsung* erweitert das eigene Angebot bei den Mitteklasse-Modellen und dort vor allem im Bereich der günstigeren Smartphones*. Das Galaxy A21s ist der Nachfolger der A20 Modelle und bietet vor allem das neue Display-Design mit der Öffnung im Display. Das kennt man bereits von den Topmodellen und Samsung* bringt dieses Display jetzt auch in die Mittelklasse. Darüber hinaus setzt das Galaxy A21s auch auf eine Quad-Kamera mit 4 Objektiven. Das ist in diesem Preisbereich ebenfalls nicht selbstverständlich.

Samsung schreibt zum neuen Modell:

Die Bilder, die die Kamera des Samsung Galaxy A21s aufnimmt, kommen auf dem Display voll zur Geltung. Die 48 Megapixel Hauptkamera ist gleich mit vier verschiedenen Objektiven ausgestattet, mit denen sich Nutzer beim Knipsen und Filmen frei ausleben können. Der Nacht-Modus setzt beispielsweise eine Skyline im Mondschein noch eindrucksvoller in Szene, während ein Bergpanorama erst so richtig in Form eines Ultraweitwinkel-Shots zur Geltung kommt. Bei Porträts und Nahaufnahmen entscheidet die Tiefenschärfe über die Bildqualität und auch hierfür hält das Galaxy A21s zwei spezielle Objektive bereit. Über die 13 Megapixel Frontkamera kommen darüber hinaus auch Selfies nicht zu kurz.