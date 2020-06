Samsung* ISOCELL GN1 – neuer Foto-Sensors im Video vorgestellt – Samsung* hatte den neuen ISOCELL GN1 Sensor bereits im Mai angekündigt und nun gibt es mehr Details zu nächsten Bildsensor-Generation von Samsung* sowie ein Video mit den wichtigsten Fakten. Der Sensor vereint dabei eine ganze Reihe von Techniken von Samsung und soll daher die Qualität der Aufnahmen deutlich verbessern.

Das Unternehmen schreibt im Original dazu:

Samsung’s latest image sensor, the ISOCELL GN1, is a powerful 50-megapixel sensor with 1.2μm pixels. As Samsung’s first image sensor to feature both Tetracell and Dual Pixel technologies, the ISOCELL GN1 has been designed to help users take near-professional grade quality images in any environment with ultra-fast autofocusing comparable to that of DSLR cameras. The video below introduces how the ISOCELL GN1 takes smartphone* photography to the next level with its rapid autofocus, high-resolution detailing, and vivid colors capture – even in low-light conditions.