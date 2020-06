Samsung*: Patent zeigt Tablet mit ausrollbarem Display – In diesem Jahr werden wir bereits die zweite Generation von faltbaren Handys bei Samsung* sehen und das Unternehmen scheibt die Probleme beim Start dieser Technik mittlerweile in den Griff bekommen zu haben. Der nächste Schritt sind nun wohl Tablet mit flexiblen Display, denn das Unternehmen hat ein Konzept patentiert, mit dem man ein ausrollbares Display integrieren kann und so beispielsweise aus einem Handy ein Tablet macht ohne es falten zu müssen.

Bei pigtou schreibt man im Original dazu:

“The touch bar is disposed between the roller housing and the touch display panel and contacts the touch display panel. The panel driver divides a display portion of the touch display panel into a display area and an non-display area according to positions of touch sensing elements contacting the touch bar,” the patent states.

While the patent doesn’t make the mention of a tablet anywhere, its utility seems to be very well suited to such devices. Samsung* could technically use such a rollable mechanism to make tablets much smaller and give a whole new meaning to portability.