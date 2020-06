Samsung* plant einen heißen Herbst: 3 Monate, 3 Topmodelle – Die erste Hälfte 2020 war für die meisten Handyhersteller und auch für Samsung* durch Corona eher schwierig. Mittlerweile gibt es aber Anzeichen, dass die Kauflust der Verbraucher zurückkehrt und daher plant Samsung* für den Herbst den Großangriff mit neuen Modellen. Ab August will man in jeden Monat ein Modell der Flaggschiff-Serie auf den Markt bringt und so die Verkaufszahlen ankurblen. Geplant ist dabei folgender Fahrplan:

Bei etnews schreibt man im Original dazu:

Laut Branchenangaben plant Samsung Electronics am 24. August, drei Monate lang jeden Monat strategische Smartphones* zu präsentieren. Beginnend mit “Galaxy Note 20 Series” (vorläufiger Name) im August sollen “Galaxy Fold 2” im September und “Galaxy S20* Fan Edition” im Oktober nacheinander veröffentlicht werden. Das Note 20 ist in zwei Modellen mit unterschiedlichen Leistungen erhältlich, z. B. Bildschirmgröße. Das Galaxy Fold 2 hat ein größeres Display als das vorherige und verfügt über faltbares Glas. Die Galaxy S20* Pan Edition ist eine Einstiegsversion des in der ersten Hälfte veröffentlichten Galaxy S20. Darüber hinaus bereitet sich das in der ersten Hälfte erschienene Modell der 5. Generation (5G) des Galaxy Z Flip auf die Massenproduktion vor. Samsung-Partner beschleunigen die Vorbereitungen für Entwicklung und Massenproduktion gemäß diesem Startplan.

Bei der Note 20 Serie ist der Termin auch schon durch mehrere Quellen bestätigt, hier kann man also recht sicher davon ausgehen, dass es am 24. August vorgestellt werden wird. Bei den anderen Modellen fehlen bisher noch konkrete Termine für die Vorstellung.

Samsung will mit der Offensive sicher auch die Pressearbeit etwas pushen und versuchen, den Start der Apple* Modelle zu überlagern. Ob das allerdings gelingt, dürfte fraglich sein, denn die neusten Apple* Modelle haben nach wie vor einen sehr hohen medialen Impact und werden daher auch mit mehreren Topmodellen von Samsung kaum zu verdrängen sein.