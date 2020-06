Samsung: Werbung in den Smartphones verärgert die Kunden

Samsung*: Werbung in den Apps verärgert die Kunden – In Samsung* Smartphones wird jetzt offensichtlich im System und selbst in den System-Apps Werbung angezeigt. Max Weinbach ärgert sich in einem Tweet sehr darüber und andere Nutzer bestätigen dies ebenfalls. Auf Twitter schreibt er konkrekt zu dem Problem:

Samsung* putting ads in stock apps is starting to become a real fucking problem. […] And before someone says “wElL yOu CaN dIsAbLe ThEm In SeTtInGs” NO YOU CAN’T. You can disable tracking but the ads ARE STILL THERE. Once again, Samsung SHOULD NOT have ads in ANY stock apps […] I completely forgot that they send out push notifications telling you to buy products as well.