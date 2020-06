Schlechte Nachrichten: Broadcom erwartet Verzögerungen beim iPhone 12 – In den letzten Monaten gab es immer wieder Spekulationen, ob die Corona-Krise auch Apple* betrifft und vor allem ging es dabei natürlich um die kommende Geräte-Generation. Für das iPhone 12 müssen Hersteller gefunden und Produktionsstätten aufgebaut werden – das ist in Zeiten von Corona und sehr eingeschränkten Reiseverkehr kaum möglich. Nun hat sich Broadcom CEO Hock Tan im Analysten-Interview zu dieser Thematik geäußert und dort geht man davon aus, dass das iPhone 12 in diesem Jahr später als sonst auf den Markt kommen wird. Das Unternehmen rechnet daher nicht damit, dass die Einnahmen aus dem Geschäft mit Apple* bereits im 3. Quartal fließen werden, sondern wohl erst später. Er spricht dabei nicht direkt von Apple*, aber einen anderen großen amerikanischen Hersteller mit solchen Auswirkungen auf das eigene Broadcom Geschäft dürfte es kaum geben. Man muss also wohl davon ausgehen, dass die iPhone 12 Modelle noch nicht im September zur Verfügung stehen werden.

Konkret zitiert ihn bloomberg wie folgt:

Hock Tan, chief executive officer of Broadcom, discussed a “major product cycle delay” at a “large North American mobile phone” customer, during an earnings conference call with analysts on Thursday. Tan often refers to Apple this way. This time, the executive said the delay will mean the bump in wireless revenue experienced by Broadcom will happen one quarter later than usual this year.

“We are in,” Hock said, referring Broadcom components in the iPhone. “The question is timing.” “This year, we do not expect to see this uptick in revenue until our fourth fiscal quarter,” the CEO added. “So accordingly, we expect, our wireless revenue in Q3 will be down sequentially.”