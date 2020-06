Überraschung: Galaxy Note 20 Ultra bekommt Zertifizierung – Bisher waren die meisten Experten davon ausgegangen, dass Sasmung bei der Note20 Serie nur auf 2 Modelle setzen wird und es daher kein Ultra-Modelle gibt. Das scheint sich nun zu zerschlagen, denn es ist eine Bluetooth Zertifizierung aufgetaucht, die explizit das Galaxy Note 20 Ultra erwähnt. Es scheint also doch ein Premium-Modell innerhalb der Note 20 Serie zu geben.

Bei mysmartprice schreibt man im Original dazu:

Usually, the Bluetooth SIG certifications of smartphones* don’t mention the retail name of the device. However, as you can see, the Bluetooth SIG certification of the Galaxy Note20 Ultra clearly mentions its name, confirming that the device exists. According to the certification, the model number of the Samsung* Galaxy Note20 Ultra is SM-N986U. This model number was earlier associated with Galaxy Note20+ but this Bluetooth SIG certification confirms that the SM-N986U model number belongs to the Galaxy Note20 Ultra. The listing mentions that the upcoming flagship phone from Samsung* features Bluetooth v5.0 connectivity, which is rather disappointing to see because other high-end phones are currently offering Bluetooth v5.1 support.