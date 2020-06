Video: Google erklärt die neuen Funktionen von Android* 11 – Die Beta-Version von Android 11 steht für einige Geräte bereits zum Testen bereit und Google hat bereits einen Ausblick auf die neuen Funktionen in der neusten Android* Version gegeben. Nun gibt es dazu auch ein englisches Video in dem man sich die Neuerungen bereits anschauen kann. wer also wissen möchte, ob es sich lohnt auf die neue Version zu warten, kann hier bereits einen Einblick bekommen ohne Android* 11 selbst installierne zu müssen.

Die Features von Andoid 11 im Detail

Gesprächsbenachrichtigungen erscheinen in einem speziellen Abschnitt oben im Schatten, mit einem People-Forward-Design und gesprächsspezifischen Aktionen, wie z.B. das Öffnen des Gesprächs als Sprechblase, das Erstellen einer Gesprächsverknüpfung auf dem Startbildschirm oder das Setzen einer Erinnerung.

erscheinen in einem speziellen Abschnitt oben im Schatten, mit einem People-Forward-Design und gesprächsspezifischen Aktionen, wie z.B. das Öffnen des Gesprächs als Sprechblase, das Erstellen einer Gesprächsverknüpfung auf dem Startbildschirm oder das Setzen einer Erinnerung. Sprechblasen helfen den Benutzern, Unterhaltungen während des Multitasking im Blick und zugänglich zu halten. Nachrichten- und Chat-Anwendungen sollten die Bubbles-API für Benachrichtigungen verwenden, um dies in Android 11 zu ermöglichen.

helfen den Benutzern, Unterhaltungen während des Multitasking im Blick und zugänglich zu halten. Nachrichten- und Chat-Anwendungen sollten die Bubbles-API für Benachrichtigungen verwenden, um dies in Android 11 zu ermöglichen. Mit konsolidierten Tastaturvorschläge n können Autofill-Anwendungen und Eingabemethoden (IMEs) kontextspezifische Entitäten und Zeichenketten direkt im Vorschlagsstreifen eines IME sicher dort anbieten, wo sie für Benutzer am bequemsten sind.

n können Autofill-Anwendungen und Eingabemethoden (IMEs) kontextspezifische Entitäten und Zeichenketten direkt im Vorschlagsstreifen eines IME sicher dort anbieten, wo sie für Benutzer am bequemsten sind. Voice Access , für Personen, die ihr Telefon vollständig per Sprache steuern, enthält jetzt einen visuellen Cortex auf dem Gerät, der Bildschirminhalt und -kontext versteht und Beschriftungen und Zugriffspunkte für Zugriffsbefehle generiert.

, für Personen, die ihr Telefon vollständig per Sprache steuern, enthält jetzt einen visuellen Cortex auf dem Gerät, der Bildschirminhalt und -kontext versteht und Beschriftungen und Zugriffspunkte für Zugriffsbefehle generiert. Device Controls machen es für Benutzer schneller und einfacher denn je, auf ihre angeschlossenen Geräte zuzugreifen und sie zu steuern. Jetzt können sie durch einfaches langes Drücken des Einschaltknopfes die Gerätesteuerung sofort und an einem Ort aufrufen. Apps können eine neue API verwenden, die in den Bedienelementen angezeigt wird.

machen es für Benutzer schneller und einfacher denn je, auf ihre angeschlossenen Geräte zuzugreifen und sie zu steuern. Jetzt können sie durch einfaches langes Drücken des Einschaltknopfes die Gerätesteuerung sofort und an einem Ort aufrufen. Apps können eine neue API verwenden, die in den Bedienelementen angezeigt wird. Mithilfe von Mediensteuerelementen können Benutzer schnell und bequem das Ausgabegerät für ihre Audio- oder Videoinhalte umschalten, egal ob es sich dabei um Kopfhörer, Lautsprecher oder sogar ihren Fernseher handelt. Sie können dies heute über die Entwickleroptionen aktivieren, und es wird in einer kommenden Beta-Version standardmäßig aktiviert sein.

können Benutzer schnell und bequem das Ausgabegerät für ihre Audio- oder Videoinhalte umschalten, egal ob es sich dabei um Kopfhörer, Lautsprecher oder sogar ihren Fernseher handelt. Sie können dies heute über die Entwickleroptionen aktivieren, und es wird in einer kommenden Beta-Version standardmäßig aktiviert sein. Mit der Einmal-Berechtigung können Benutzer einer App den Zugriff auf das Mikrofon, die Kamera oder den Standort des Geräts erlauben, nur dieses eine Mal. Die App kann bei der nächsten Verwendung der App erneut Berechtigungen anfordern.

können Benutzer einer App den Zugriff auf das Mikrofon, die Kamera oder den Standort des Geräts erlauben, nur dieses eine Mal. Die App kann bei der nächsten Verwendung der App erneut Berechtigungen anfordern. Automatisches Zurücksetzen von Berechtigungen: Wenn Benutzer eine App über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, setzt Android 11 alle mit der App verbundenen Laufzeitberechtigungen “automatisch zurück” und benachrichtigt den Benutzer. Die Anwendung kann die Berechtigungen bei der nächsten Verwendung der Anwendung erneut anfordern.

Wenn Benutzer eine App über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, setzt Android 11 alle mit der App verbundenen Laufzeitberechtigungen “automatisch zurück” und benachrichtigt den Benutzer. Die Anwendung kann die Berechtigungen bei der nächsten Verwendung der Anwendung erneut anfordern. Standort im Hintergrund: Im Februar kündigten wir an, dass Entwickler eine Genehmigung für den Zugriff auf den Hintergrund-Speicherort in ihrer App benötigen, um Missbrauch zu verhindern. Wir geben den Entwicklern mehr Zeit, um Änderungen vorzunehmen, und werden die Richtlinie für bestehende Anwendungen erst 2021 durchsetzen.

Im Februar kündigten wir an, dass Entwickler eine Genehmigung für den Zugriff auf den Hintergrund-Speicherort in ihrer App benötigen, um Missbrauch zu verhindern. Wir geben den Entwicklern mehr Zeit, um Änderungen vorzunehmen, und werden die Richtlinie für bestehende Anwendungen erst 2021 durchsetzen. Mit Google Play System Update s, das im letzten Jahr eingeführt wurde, können wir Aktualisierungen der zentralen Betriebssystemkomponenten für Geräte im Android-Ökosystem beschleunigen. In Android 11 haben wir die Anzahl der aktualisierbaren Module mehr als verdoppelt, und diese 12 neuen Module werden dazu beitragen, den Datenschutz, die Sicherheit und die Konsistenz für Nutzer und Entwickler zu verbessern.

s, das im letzten Jahr eingeführt wurde, können wir Aktualisierungen der zentralen Betriebssystemkomponenten für Geräte im Android-Ökosystem beschleunigen. In Android 11 haben wir die Anzahl der aktualisierbaren Module mehr als verdoppelt, und diese 12 neuen Module werden dazu beitragen, den Datenschutz, die Sicherheit und die Konsistenz für Nutzer und Entwickler zu verbessern. Die meisten größeren Änderungen werden so lange blockiert, bis Sie Android 11 ins Visier nehmen (sie werden also erst wirksam, wenn Sie Ihr Manifest explizit ändern)

Neue UI in den Entwickler-Optionen hinzugefügt, damit Sie viele dieser Änderungen zum Testen umschalten können einen neuen Meilenstein für die Plattformstabilität hinzugefügt, bei dem alle API- und Verhaltensänderungen abgeschlossen sein werden, so dass Sie Ihre Anwendungsaktualisierungen abschließen können, wenn Sie wissen, dass die Plattform stabil ist.