Wallpaper of Death: Google kommt einer Lösung näher – Nach wie vor kann man Android* Geräte zum Absturz bringen, wenn man ein falsches Wallpaper nutzt. Auf Twitter kursieren bereits verschiedene Bildern, die man auf keinen Fall nutzen sollte und nun scheint Google einer Lösung näher zu kommen. Das bedeutet, es wird früher oder später auch eine Patch für dieses merkwürdige Problem geben.

Bei Androidpolice schreibt man zur Erklärung:

Über dieses neueste Problem ist mehr bekannt. Zuvor dachten einige, dass das Problem mit dem Farbraum des Bildes zu tun habe, der falsch codiert war. Laut Romain Guy von Google (der ein Experte für den Umgang mit Bildern und Farben in Android ist ) ist die Ursache wahrscheinlich viel einfacher und hängt mit der Berechnung der Luminanz für das Bild in Graustufen zusammen. In bestimmten Fällen können Graustufenwerte aufgrund eines Rundungsfehlers in der verwendeten Berechnung die maximale Anzahl überschreiten, und die System-Benutzeroberfläche flippt anschließend bei der zu großen Zahl aus und stürzt ab – was anscheinend zu einem Neustart führt. Da das Bild als Hintergrund festgelegt ist, tritt dieser Fehler auch im abgesicherten Modus weiterhin auf, und Sie erhalten ein Bootlooping-Telefon mit weichen Ziegeln.