Whatsapp auf bis zu 4 Geräten nutzen – neues Feature soll kommen – Derzeit ist es kaum möglich, WhatsApp auf mehreren Handys zu nutzen. Der Dienst in an eine Rufnummer gekoppelt und es ist daher immer nur ein Gerät aktiv. WhatsApp selbst sagt in seinem Support folgendes zu der Frage, ob man “einen WhatsApp Account auf mehreren Telefonen oder mit mehreren Nummern benutzen” kann:

Selbst der PC Client für WhatsApp auf dem Rechner ist kein eigener Dienst, sondern immer an ein Handy gekoppelt. Viele Nutzer wünschen sich daher schon länger die Möglichkeit, WhatsApp auf mehreren Geräten zu nutzen, bisher hat das Unternehmen aber nie reagiert und immer nur ein Handy unterstützt.

Das könnte sich zukünftig ändern, denn es gibt Hinweise, dass WhatsApp an einer Lösung für dieses Problem arbeitet. Angeblich soll es dabei möglich werden, den Dienst auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig zu nutzen. Auf Twitter heißt es dazu:

Yes, it’s the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time. Under development, but it’s great!