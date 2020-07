Apple* fast 1 Milliarde Dollar Strafzahlung an Samsung* – Samsung* hat die aktuellen Quartalszahlen veröffentlich und es gibt Hinweise darauf, dass in die Einnahmen auch wieder eine Zahlung von Apple* in Höhe von um die 950 Millionen US Dollar eingeflossen ist. Hintergrund sind die Verträge von Apple* mit Samsung* zur Lieferung von OLED* Display. Diese sind auf eine bestimmte Größenordnung festgelegt und offensichtlich hat es Apple wieder nicht geschafft, die eigenen Verkaufsziele zu erreichen. Daher gab es diese Zahlung an Samsung um den entgangenen Gewinn auf den Displaylieferungen zu kompensieren. Hintergrund ist dabei unter anderem, dass die Verkaufszahlen für die iPhone Modelle eher etwas gesunken sind und daher auch nicht so viele Display benötigt werden.

Bei displaysupplychain.com heißt es im Original dazu:

Last week theelec.net reported that Samsung Display is believed to have received KRW 900 billion from Apple for purchasing fewer OLED* smartphone* panels than required, but DSCC sources suggest that the payment is closer to US$950 million. The Apple payment likely turned what otherwise would have been an operating loss for display devices into an operating profit. The Q2 payment follows the pattern from a year ago, when DSCC estimated that Apple paid SDC KRW 900 billion in Q2 2019 for a shortfall in OLED* panel orders.