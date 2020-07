Apple*: RICHTIG gute Zahlen im ersten Halbjahr 2020 – Apple* hat die Unternehmenszahlen für dass zweite Quartal 2020 und das gesamte erste Halbjahr veröffentlicht und trotz Corona konnte das Unternehmen einen deutlichen Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erreichen. Die Einnahmen stiegen im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um über 4 Milliarden US Dollar an und im ersten halben Jahr lag der Umsatz sogar mehr als 8 Milliarden US Dollar über den Zahlen aus dem Vorjahr. Apple* CEO Tim Cook schreibt daher von einem Rekord-Ergebnis:

“Apple’s record June quarter was driven by double-digit growth in both Products and Services and growth in each of our geographic segments,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “In uncertain times, this performance is a testament to the important role our products play in our customers’ lives and to Apple’s relentless innovation. This is a challenging moment for our communities, and, from Apple’s new $100 million Racial Equity and Justice Initiative to a new commitment to be carbon neutral by 2030, we’re living the principle that what we make and do should create opportunity and leave the world better than we found it.”