Carbon Mobil – Kohlefaser-Smartphone soll Ende August erscheinen

Carbon Mobil – KarbonSmartphone soll Ende September erscheinen – Carbon Mobile hatte das Carbon I MK II bereits Anfang des Jahres angekündigt, aber bisher gab es wenig Neuigkeiten zu den Geräten. Nun hat das Startup angekündigt, dass die Modelle ab Ende August ausgeliefert werden. Corona hatte auch hier für deutliche Verzögerungen gesorgt und daher kann man die neuen Smartphones mit dem Kohlefaser-Body erst jetzt ausliefern.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die primären Produktionspartner in Deutschland und in Übersee mussten ihre Aktivitäten verlangsamen, ihre Produktion erheblich reduzieren oder zum Teil komplett einstellen. Dies hatte Auswirkungen auf die Lieferkette von wichtigen Komponenten und Produktionsanlagen. Allen Widrigkeiten zum Trotz stehen jetzt die Daten für den Marktstart fest: Die Käufer der Founder-Edition werden Ende August ihr ultra-leichtes Karbon-Smartphone* in die Hand nehmen können. Die reguläre Version kommt im September in den Handel und kann auch online im Carbon Mobile Store auf der neu gestalteten Website von Carbon Mobile vorbestellt werden.

Auf der Webseite ist auch noch von September 2020 als Liefertermin die Rede – die meisten Kunden dürften wohl aber nicht böse sein, wenn die Modelle bereits Ende August eintreffen werden.

Die Bestellung der neuen Modelle ist bereits möglich, der Preis liegt dabei bei 799 Euro. In den Handel sollen die Carbon 1 MKII dann im Sommer kommen. Damit sind die neuen Smartphones an sich recht teuer im Vergleich mit anderen Geräten mit dieser technischen Ausstattung. Es ist also wirklich der Carbon-Aufbau, der hier den Unterschied macht und es bleibt abzuwarten, ob die Kunden davon so überzeigt sind, dass die neuen Smartphones zu einem Erfolg werden.

Die technischen Daten des Carbon I MK II

ROM 128 GB RAM 8 GB Display 6.0’ AMOLED*, 2160 x 1080 Pixel Betriebssystem Android* 10 Prozessor MEDIATEK P90 Akku 3.050 mAh Glas Corning® Gorilla® Glass 6 – 0.4 mm SIM slots Nano+Nano / Nano+SDCard Wi-Fi a/b/g/n/ac Bluetooth V 5.0. – Bluetooth LE / aptX & aptX HD Fingerabdrucksensor seitlich NFC Ja Kamera Rückseite 16 MP dual camera system Kamera Vorderseite 20 MP USB USB-C 4G- LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38 3G- HSPA 1/2/4/5/8 GMS 850/900/1800/1900