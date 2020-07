Corona-Auswirkungen: deutscher Smartphone* Markt bricht um 24 Prozent ein – Die Corona Krise hat auch bei den Smartphone* Verkäufen deutliche Spuren hinterlassen und während der Mobilfunk an sich durchaus gut dastehen, sind die Verkäufe von neuen Smartphones in den letzten Monaten spürbar abgesunken. Die Analysten von Counterpoint Research gehen dabei für Europa von einem Rückgang von 24 Prozent aus. Vergleichen wurde dabei das 2. Quartal 2020 mit dem 2. Quartal aus dem Vorjahr.

Die Zahlen sind dabei nicht ganz so stark eingebrochen wie befürchtet, denn die Geschäfte waren zwar zeitweise geschlossen, aber der Online-Handel war dafür umso stärker und konnte einen Teil der Sales wieder wettmachen. Der Rückgang ist dabei in ganz Europa zu beobachten und fällt in den meisten Ländern ähnlich hoch aus.

Die Rückgänge sind dabei sehr unterschiedlich. Apple* konnte im Vergleich zum Vorjahr den Markanteil sogar ausbauen, Samsung* verliert leicht bei den Marktanteilen und vor allem Huawei* hat mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen. Das dürfte aber auch am Android*-Embargo durch die US Regierung liegen.

Bei Counterpoint schreibt man im Original dazu:

Commenting on the top OEMs in the European market, Abhilash Kumar, Research Analyst said, “Samsung* continues to lead the market. This is driven by its diversified portfolio and new product lines that cater to the requirement of all price bands. Apple*, supported by good performance of the iPhone SE and 11 series, restricted its sales volume decline to 14% YoY. Meanwhile, Huawei* declined 46% YoY amid US-China trade sanctions. Xiaomi* and Oppo grew 55% YoY and 41% YoY even during the pandemic. With their attractive specs at affordable prices, they managed to woo some potential Huawei* users to gain share at its expense.”