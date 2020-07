Galaxy S20* lite (Fan Edition) bereits im Geekbench Leistungstest zu sehen – Es scheint so, als würde die Galaxy S20* lite Fan Edition doch etwas schneller auf den Markt kommen als gedacht, denn die Modelle sind bereits im Leistungstest zu sehen und damit wohl schon recht nah an der Markreife. Die Daten selbst sind dabei sehr ordentlich und die anderen Spezifikationen weisen auf den Snapdragon 865 Prozessor mit 6GB RAM hin. Das Galaxy S20* lite wird also den gleichen Prozessor nutzen wie die anderen Modelle der Serie.

Bei MySmartPrice schreibt man im Original dazu:

The Geekbench listing is for Samsung* SM-G781B, which, we know from the previous leaks, is the model number of the Galaxy S20 Lite. The listing reveals that the smartphone* has an octa-core processor from Qualcomm with a base frequency of 1.8GHz. The motherboard name is mentioned as ‘Kona,’ which means that the Galaxy S20 Lite will have the Snapdragon 865 SoC. The phone has 6GB of RAM, which is the lowest capacity of RAM in the whole S20 lineup. The listing also shows that the device has Android* 10 OS. The Galaxy S20 Lite has scored 737 points in the single-core test and 2,619 points in the multi-score test in Geekbench 5.2.0