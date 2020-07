Google Pixel 4a soll am 3. August vorgestellt werden – Jon Prosser hat auf Twitter einen weiteren Termin genannt, zu dem Google die neuen 4a Serie vorstellen soll. Er schreibt dabei vom 3. August – also gar nicht mehr so weit entfernt. Allerdings gab es in diesem Jahr ab und an Termine für das Modell, die dann nicht eingehalten werden konnten – bis Google selbst eine offizielle Ankündigung macht, sollte man also nicht so sehr darauf setzen.

Auf Twitter schreibt der Leaker konkret:

Pixel 4a has slipped again 🤦🏼‍♂️

Announcement was supposed to be happening July 13 (Monday), but just got bumped.

What we can see in the system now is announcement happening on August 3 🧐

The mystery continues…

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 10, 2020