GPS am Handy funktioniert nicht – so kann man sich helfen wenn das Gerät kein Signal findet

Probleme mit GPS-Antenne

Bestehen immer noch Probleme mit GPS, liegt die Ursache dafür höchstwahrscheinlich in der defekten Antenne. In diesem Fall sollte man versuchen das Gerät neuzustarten. In der Regel werden bestimmte Probleme dadurch behoben. Als nächstes sollte man die App GPS Test Tool installieren und überprüfen, ob dadurch die Probleme behoben wurden. Falls ja, dann lag das Problem an der genutzten Anwendung. Falls nicht, dann ist die Antenne definitiv defekt. In diesem Fall muss man den Anbieter bzw. die zuständige Reparaturdienste darüber informieren. In der Regel sollte man die Antenne und andere Fehler im Gerät, falls diese bestehen sollten, wieder in Ordnung bringen.