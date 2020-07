Huawei* Mate V – Patent auf ein faltbares Clamshell-Smartphone* veröffentlicht – Huawei* hat mit dem Mate X bereits ein faltbares Handy auf dem Markt, allerdings scheint das Unternehmen nun auch den Weg von Samsung Z Flip und Motorola RAZR gehen zu wollen und ein kleineres Gerät zu entwickeln. Die Gerät könnten dann etwas billiger werden und sie richtigen sich an alle Nutzer, die eher ein kleineres Gerät wünschen und kein Interesse an einem aufklappbaren Tablet haben.

Huawei* hat ein entsprechendes Konzept bei der China National Intellectual Property Administration zum Patent angemeldet und daher kann man schon recht gut erkennen, was genau das Unternehmen plant. Interessant ist dabei der große Kamerabereich, das Konzept selbst kennt man schon von den bereits erwähnten Modellen der Konkurrenz.

Bei Tigermobiles schreibt man im Original dazu:

Huawei has published a patent with the CNIPA (China National Intellectual Property Administration). As per the design, Huawei could be working on a clamshell foldable phone that looks like Samsung* Galaxy Z Flip.