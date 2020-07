Im ICE oder der Bahn die WLAN kostenlos Verbindung nutzen – so geht es

Um die wohl wichtigste Frage vorwegzunehmen: nein, der Internet ist nicht unbegrenzt, es sei denn, man fährt als Passagier der ersten Klasse. Alle Fahrgäste der zweiten Klasse werden die Daten auf 200 MB pro Tag beschränkt. Die Datenrate wird nach Verbrauch gedrosselt, was die Nutzung des kostenloses Internets jedoch nicht behindert. DB sagt folgendes dazu:

“Die Geschwindigkeit * wird nämlich nicht so reduziert, wie man das beispielsweise von Mobilfunkanbietern kennt, sondern genügt dann immer noch für einfache Internetanwendungen”.

Was die Datennutzung für Passagiere der zweiten Klasse betrifft, so äußert sich das Unternehmen folgendermaßen dazu:

“In Bezug auf die Surf-Geschwindigkeit* und die Netzabdeckung wird die Internet-Kapazität durch die Verfügbarkeit der Mobilfunkanbieter entlang der Strecke vorgegeben. Das System in den ICE-Zügen ist fairerweise so ausgestattet, dass allen Reisenden auf ihren Endgeräten im Schnitt die gleiche Geschwindigkeit* zur Verfügung steht. Damit alle Kunden in der 2. Klasse vom WLAN profitieren können und nicht nur Einzelpersonen mit Video-Streams die Geschwindigkeit für alle anderen Mitreisenden senken, wird das Datenvolumen nach der Nutzung von 200 MB pro Tag gedrosselt”.