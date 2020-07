iPhone 12: A14 Chipsatz soll 15 Prozent mehr Leistung bringen – Der neue A14 Prozessor in den kommenden iPhone 12 Modellen soll auf Chips zurückgreifen können, die im 5nm Verfahren gefertigt sind. Damit würden noch mehr Schaltkreise auf den gleichen Raum passen. Die aktuelle Prozessorgeneration arbeitet mit 7nm Verfahren und damit dürfte der neue Kern der iPhone 12 Modelle bereits von Grund auf einen Vorteil gegenüber den aktuellen Modellen haben.

Bei TSMC, dem Hersteller hinter den Chips, hat man nun auch einen kleinen Blick in die Vorteile der neuen Generation gegeben und geht davon aus, dass die neue Technik einen Leistungsschub von etwa 15 Prozent bringt – bei knapp 30 Prozent weniger Stromverbrauch im Vergleich beispielsweise zum Apple* A13 Chipsatz oder dem aktuellen Snapdragon 865+ Prozessor von Qualcomm. Damit wäre ein kleinerer Akku bei sogar mehr Leistung möglich und damit Platz für andere Features im iPhone 12.

Bei Phonearena schreibt man im Original dazu:

While talking about how the next mobile processor production node investments will dilute their earnings by a few percentage points in the next quarter, TSMC tangentially confirmed that 5nm chipsets are in our very near phone future. Now, where would those new processors go?

Why, the iPhone 12 series, of course, as TSMC tipped that 5nm will already be contributing to its revenue in the fall, albeit with just 8%. The bulk of these chips will go to Apple*, of course, as the next A14 chipset is expected to be the first one done with the 5nm node.