iPhone XS und XS max mit Vertrag im Vergleich – Aktuell sind die Vorbestellungen für iPhone XS und iPhone XS max bei allen Anbietern am Laufen, aber durch die deutlich gestiegenen Preise für die Geräte sind auch die Kosten für die Angebote mit Vertrag sehr unterschiedlich.

Derzeit bekommt man bei O2* ALLE iPhone XS Modelle ab 1 Euro, auch wenn man die teuerste Version mit 512GB internem Speicher nimmt. Beim größeren iPhone XS max sieht es leider nicht ganz so gut aus. Hier muss man für die Version mit 512GB Speicher gleich mal 339 Euro zuzahlen, aber die anderen beiden Modelle (mit 64/256GB Speicher) gibt es ebenfalls ab 1 Euro. Man findet die aktuellen Modelle direkt im Online-Shop von o2.

Hinweis: Wem die aktuellen Modelle zu teuer sind, kann auch zu den iPhone aus dem Vorjahr greifen, die es teilweise mit den gleichen Tarifen bereits deutlich billiger gibt.

iPhone XS und XS max mit Vertrag im Vergleich

28.07.2020 – Apple* iPhone Xs (64 GB) für 4,95 € + Vodafone* Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 36,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 927,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 932,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 38,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 640,20 € idealo-Preis für‘s Smartphone*) => 12,19 € monatlich

24.04.2020 – Apple* iPhone XS (64 GB) für 4,95 € + o2* Free Unlimited (225 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inklusive 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 884,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 36,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 663,88 € für‘s Smartphone*) => 9,20 € pro Monat

01.02.2020 – Preisbörse24 bietet die iPhone XS aktuell mit 40 Euro Cashback an. Das Angebot sieht dabei wie folgt aus:

Apple* iPhone XS für 149,95 € + 40 € Cashback + Vodafone* Young M Aktion (mit GigaKombi-Vorteil) (11 GB mit 500 Mbit/s) für 18,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 455,76 € (Kein Anschlusspreis*)

Hardwarekosten (einmalig): 149,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 605,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 25,24 €monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 629 € idealo-Preis für’s Smartphone* und 40 € Cashback) => -2,64 € monatlich

26.01.2020 – Logitel hat wieder einige Apple Modelle als Aktion im Angebot und die Geräte gibt es mit Vertrag ab nur 29.99 Euro:

Apple iPhone XS für 44 € + Klarmobil Allnet Flat (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 29,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 739,75 € (inkl. 19,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 48,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 788,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 32,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 599,88 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 7,87 € monatlich

Noch besser für junge Leute mit MagentaEINS-Vorteil:

Apple iPhone XS für 14 € + Telekom* MagentaEINS S Young (12 GB mit 300 Mbit/s) für 29,99 € monatlich [=24,95 € in den ersten 23 Monaten, danach 34,95 €]

Tarifkosten über 24 Monate: 758,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 18,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 777,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 32,41 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 599,88 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 7,41 € monatlich

23.01.2020 – O2* hat die Winterdeals wieder gestartet und unter anderem die iPhone XS Geräte in die Aktion aufgenommen. Man bekommt die Geräte samt 20GB Flatrate nun besonders günstig. Die Deals sehen dabei wie folgt aus:

Apple iPhone XS (64 GB) für 49 € + o2 Free M (10 GB mit 225 Mbit/s) für 39,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 999,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 53,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.053,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 43,91 € mtl.

Effektivpreis (eingerechnet 639 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 17,28 € mtl.

Apple iPhone XS (64 GB) für 49 € + + o2 Free M Young (10 GB mit 225 Mbit/s) für 34,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 53,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 933,74 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 38,91 € mtl.

Effektivpreis (eingerechnet 639 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 12,28 € mtl.

04.06.2019 – DeinHandy bietet aktuell das Apple iPhone XS (64 GB) für 79 € Zuzahlung + Telekom* MagentaMobil L (smart) (20 GB mit 500 MBit/s LTE) für 66,95 € mtl. (zzgl. 39,95 € Anschlusspreis) als Sonderaktion an.



08.03.2019 – iPhone XS (64 GB) für 1 € Zuzahlung + o2 Free M (10 GB mit 225 MBit/s LTE) für 54,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 1359,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten: 5,99 € (inkl. 4,99 € Porto)

Rechnerischer Preis pro Monat (1365,74 € Gesamtkosten / 24): 56,91 €

Effektivpreis (921,49 € idealo-Bestpreis fürs Smartphone)=> 18,51 € mtl.

09.02.2019 – Bei DeinHandy gibt es das iPhone XR derzeit Samt Telekom* Vertrag 5GB Allnet Flat ab 129 Euro und 66,95 Euro monatlicher Grundgebühr. Der Effektivpreis (1024,90 € idealo-Preis fürs Smartphone eingerechnet) => 29,54 € mtl. zum Deal

01.02.2019 – Das iPhone XS ist derzeit bei DeinHandy im Angebot: Apple iPhone XS (64 GB) für 79 € Zuzahlung + o2 Free M Boost (20 GB mit 225 MBit/s LTE) für 49,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 1239,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten: 79 €

Rechnerischer Preis pro Monat (1318,75 € Gesamtkosten / 24): 54,95 € mtl.

Effektivpreis (985 € idealo-Preis fürs Smartphone eingerechnet) => 13,91 € mtl.

30.11.2018 – Derzeit gibt es die Modelle bei Preisbörse24 im Angebot. Die Deals sehen dabei wie folgt aus:

Apple iPhone XS (64 GB) für 209 € Zuzahlung + Vodafone* Smart XL (11 GB mit 500 MBit/s LTE) für 51,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 1247,76 € (Anschlusspreis kann erstattet werden)

Hardwarekosten: 209 €

Effektivpreis (1053,44 € idealo-Preis fürs Smartphone eingerechnet) => 16,81 € mtl.

Apple iPhone XS Max (64 GB) für 329 € Zuzahlung + Vodafone Smart XL (11 GB mit 500 MBit/s LTE) für 51,99 € mtl.

Tarifkosten über 24 Monate: 1247,76 € (Anschlusspreis kann erstattet werden)

Hardwarekosten: 329 €

Effektivpreis (1174,95 € idealo-Preis fürs Smartphone eingerechnet) => 16,74 € mtl.

Tariflich gibt es die bekannten O2 Free Tarife. In den Angeboten sind sowohl Gespräche und SMS kostenlos und man bekommt eine Internet Flat mit unterschiedlichen Datenvolumen. Für 5 Euro mehr lassen sich diese Volumen dazu noch verdoppeln. Als Besonderheit gibt es bei diesen Tarifen die Drosselung light: man kann auch dann noch mit 1MBit/s surfen, wenn man das monatliche Datenvolumen bereits verbraucht hat. In Verbindung mit dem iPhone XS oder XS max haben die Angebote immer eine Laufzeit von 24 Monaten. Man findet die aktuellen Modelle direkt im Online-Shop von o2.

Die aktuelle Preise für das iPhone XS ohne Vertrag*



iPhone XS mit 64 GB internem Speicher: 1149 Euro

iPhone XS mit 256 GB internem Speicher: 1319 Euro

iPhone XS mit 512 GB internem Speicher: 1549 Euro

Die aktuelle Preise für das iPhone XS max ohne Vertrag*

iPhone XS max mit 64 GB internem Speicher: 1249 Euro

iPhone XS max mit 256 GB internem Speicher: 1419 Euro

iPhone XS max mit 512 GB internem Speicher: 1649 Euro

Die Technik im neuen iPhone XS und XS max

Für die Leistung sorgt der neue A12 Bionic Chip. Dies ist der erste Prozessor bei Apple, der im 7nm Verfahren gefertigt wird und damit sind neuen Werte bei Leistung und Energieverbrauch möglich. Der Chipsatz umfasst dabei 6 Kerne. Die Performancekerne sollen dabei 15 Prozent mehr Leistung haben als im Modell von 2017 und bei den Effizienzkernen (für die normalen Anwendungen und den dauerhaften Betrieb) soll die Leistung sogar um 50 Prozent gesteigert worden sein. Darüber hinaus wurde auch die Leistung des Grafikprozessors weiter gesteigert. Wie sich das insgesamt in den Benchmark auswirken wird, muss sich aber erst noch zeigen.

Der Energieverbrauch der Modelle soll ebenfalls verringert worden sein, unter anderem auch, weil der Prozessor nun deutlich weniger Energie benötigt. Hier schreibt Apple sehr konkret, dass sich die Laufzeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 30 bis 90 Minuten (jeweils bei vollem Akku) verlängert hat.

Apple setzt bei den neuen Modellen auch weitere auf künstliche Intelligenz. Das macht sich vor allem bei den Videos und den Fotos bemerkbar. Das Unternehmen setzt eine neue Version der Neural Engine ein. Diese kann 5 Billionen Berechnungen pro Sekunde durchführen – das ist fast 10 Mal so viel wie im letzten Jahr. Dazu wurde auch hier am Energieverbrauch gearbeitet und die neue Version spart weiter Energie. Die Effekte dieser neuen Technik sind vor allem bei den Fotos und der Tiefenunschärft deutlich. Diese ist nun dynamisch und kann auch wieder rückgängig gemacht werden bzw. man kann sie dynamisch einsetzen.

E-Sim mit an Bord

Die eSIM* Technik war bereits für die älteren Modelle erwartet worden, nun ist es so weit: das iPhone Xs und Xs max unterstützt eSIM* und hat einen entsprechenden Chip verbaut. Neben der normalen Simkarte können damit auch Tarife auf die eSIM* gebucht werden. Allerdings ist noch nicht klar, welche Unternehmen in Deutschland diese Technik unterstützen werden, daher ist auch nicht sicher, welche Netze und Tarife man nutzen kann. Auf jeden Fall ist der Einsatz von eSIM aber ein Schritt in die richtige Richtung und man kann natürlich auch weiterhin eine normale Simkarte mit den Modellen verwenden, so dass man nach wie vor Zugriff auf alle Tarife auf dem Markt hat.

Video: ein erster Blick auf die neuen Modelle

https://www.youtube.com/watch?v=TmyP2ZIeyL4