Mi Mix 2020 – Konzept, Fake oder Original? – Auf dem russischen Ableger der Aliexpress-Plattform sind Bilder eines neuen Xiaomi* Smartphones* aufgetaucht, die dort mit dem Namen Mi Mix 2020 bezeichnet waren. Möglicherweise sehen wir an der Stelle also schon das neuste Modell der Mi Mix Serie – wirklich sicher ist das aber nicht.

Die Geräte orientieren sich dabei an einem Patent von Xiaomi*, dass die Technik der Modelle an die Seite verlagert. Es gibt also keine Notch und auch keine Aussparung für die Frontkamera mehr, sondern einen dickeren Rand an der rechten Seite, der die Technik enthält. Das sieht eher ungewohnt aus, immerhin versuchen die Hersteller, die Front nur für das Display freizuhalten und da würde ein neuer dicker Rahmen am rechten Rand eher stören.

Daher muss aktuell auch noch offen bleiben, ob es sich dabei um einen reinen Fake handelt oder um Prototypen oder einfach auch nur um ein Konzept auf Basis des Patents von Xiaomi*. Das Kameramodul sieht auf jeden Fall vergleichsweise modern aus, wenn es sich um einen Prototypen handeln sollte, dann wohl um ein eher neues Modell.

Noch etwas passt nicht zu ganz zu einem kommenden Mi Mix Modell. Xiaomi hatte mit dem Mi Mix Alpha bereits angedeutet, wie die Serie weiter entwickelt werden könnte. Es wurde ein umlaufendes Display vorgestellt, das sehr revolutionär aussieht aber bisher nicht umgesetzt werden konnte. Die neuen Bilder passen so gar nicht zu diesem Entwurf.