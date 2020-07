Offiziell: OnePlus Nord startet ab 399 Euro – Oneplus hatte es lange angekündigt, nun ist es offiziell vorgestellt: das OnePlus Nord als neue Smartphone* Modellreihe bei OnePlus. Das Unternehmen setzt damit auch wieder auf Mittelklasse-Modelle in einem moderateren Preisbereich und daher war der Preis für die Modelle mit der interessanteste Punkt an den neuen Geräten. Offiziell liegt der Preis nun bei 399 Euro und dafür bekommt man doch recht viel Technik.

So findet sich im OnePlus Nord einen 4fach Kamera mit 48 Megapixel Sony IMX586 Hauptsensor und deine duale Selfie Kamera auf der Vorderseite. Es gibt den Snapdragon 765G Prozessor, 12GB RAM und ein OLED* Display mit 90Hz Rate – das ist für die Mittelklasse und diesen Preis ein richtig gutes Paket.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„Das OnePlus Nord ist ein wichtiger Meilenstein für OnePlus, da wir immer nach neuen Wegen suchen, um beste Technologie mit mehr Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Wir freuen uns, endlich ein erschwinglicheres OnePlus Smartphone* auf den Markt zu bringen, das sich selbstbewusst neben anderen Produkten der OnePlus Familie positioniert“, so Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus. „Das OnePlus Nord kombiniert eine Flaggschiff-Kamera mit unseren charakteristischen Leistungsmerkmalen wie dem 90-Hz-Fluid-Display, OxygenOS und Warp Charge 30T, um ein erstklassiges Smartphone*-Erlebnis zu bieten.“

Preise und Verfügbarkeit des OnePlus Nord

Das OnePlus Nord wird es in zwei Version geben, die sich in erster Linie durch den Speicher und den Preis unterscheiden. Das normale OnePlus Nord kostet 399 Euro und die größere Version mit mehr Speicher ist ab 499 Euro zu haben. Bis zum Marktstart muss man aber noch etwas warten, die Geräte sollen erst ab dem 4. August in den Verkauf gehen.

RAM ROM Farben Preis 8GB 128 GB Blue Marble, Gray Onyx 399 Euro 12GB 256 GB Blue Marble, Gray Onyx 499 Euro

Die technischen Daten des OnePlus Nord

Prozessor : Qualcomm Snapdragon 765G (5G) bis 2,4 GHz

Qualcomm Snapdragon 765G (5G) bis 2,4 GHz RAM/Speicher: 8/128 GB; 8/256 GB UFS 2 (beide Farben)

8/128 GB; 8/256 GB UFS 2 (beide Farben) Display: 6,44 Zoll OLED*, 2.400 x 1.080 Pixel, 90 Hz, 408 PPI, Seitenverhältnis 20:9, Fingerabdruck-Sensor im Display

6,44 Zoll OLED*, 2.400 x 1.080 Pixel, 90 Hz, 408 PPI, Seitenverhältnis 20:9, Fingerabdruck-Sensor im Display Betriebssystem: Android* 10 mit Oneplus Oxygen OS 10.5

Android* 10 mit Oneplus Oxygen OS 10.5 Kameras (Rückseite) : 2x Digital-Zoom, Dual-LED-Blitz 48 Megapixel Sony IMX586, Blende F/1,75, OIS/EIS 8 Megapixel Ultraweitwinkel, Blende F/2.25, 119 Grad 2 Megapixel Makrokamera, Blende F/2.4, OIS 5 Megapixel Tiefensensor, Blende F/2.4

: 2x Digital-Zoom, Dual-LED-Blitz Dual-Frontkamera : 32 Megapixel, Blende F/2.4, EIS; 8 Megapixel Ultraweitwinkel (105 Grad), Blende F/2.4, Fixed Focus

: 32 Megapixel, Blende F/2.4, EIS; 8 Megapixel Ultraweitwinkel (105 Grad), Blende F/2.4, Fixed Focus Video : 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps (Hauptkamera); bis zu 4K UHD 60 fps (Front)

: 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps (Hauptkamera); bis zu 4K UHD 60 fps (Front) Konnektivität : Bluetooth 5.1, USB-C (2.0), NFC, ac-WiFi, Dual-SIM (nano); keine Speichererweiterung, kein eSIM*

: Bluetooth 5.1, USB-C (2.0), NFC, ac-WiFi, Dual-SIM (nano); keine Speichererweiterung, kein eSIM* Akku : 4.115 mAh, Schnellladen mit 30 Watt

: 4.115 mAh, Schnellladen mit 30 Watt Größe : 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm Gewicht : 184 g

: 184 g Farben: Blue Marble, Gray Onyx