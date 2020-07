Offiziell: Qualcomm stellt den Snapdragon 865 Plus Prozessor vor – Qualcomm hat ein Update zum Snapdragon 865 Prozessor vorgestellt und bietet damit ab dem 2. Halbjahr 2020 einen noch schnellere Version des Chipsatzes für die kommenden Topmodelle an. Das Unternehmen setzt dabei wieder auf mehr Speed* für den neuen Prozessor und natürlich gibt es 5G Anbindung.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

“As we work to scale 5G, we continue to invest in our premium tier, 8-series mobile platforms, to push the envelope in terms of performance and power efficiency and deliver the next generation of camera, AI and gaming experiences,” said Alex Katouzian, senior vice president and general manager, mobile, Qualcomm Technologies, Inc. “Building upon the success of Snapdragon 865, the new Snapdragon 865 Plus will deliver enhanced performance for the next wave of flagship smartphones*.”