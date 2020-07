Offiziell: Samsung* Galaxy A20s und A31 starten ab August in Deutschland – Samsung* verstärkt den Bereich der Mittelklasse und hat gleich zwei neue Modelle angekündigt. Das Galaxy A20s und das A31 sollen ab August in Deutschland zu haben sein und richten sich vor allem an Nutzer, bei denen der Preis eine größere Rolle spielt. Dennoch bieten beide Modelle auch recht viel Technik.

Samsung* schreibt selbst zu den beiden neuen Modellen:

Als Herzstück des A20s präsentiert sich die integrierte Triple-Hauptkamera. Für gelungene Aufnahmen schlägt die Szenenoptimierung, je nach Kulisse, den Wechsel vom Weitwinkel- zum Ultra-Weitwinkelobjektiv vor. So kann das A20s jenen Blickwinkel wiedergeben, den auch das menschliche Auge in diesem Moment sieht. Über das Tiefenschärfeobjektiv erhalten vor allem Nahaufnahmen einen professionell anmutenden Bokeh-Effekt. Die 8 Megapixel Frontkamera lädt zur Aufnahme abwechslungsreicher Selfies ein. Auch das A31 hält besondere Momente dank insgesamt fünf Objektiven in hochauflösender Qualität fest. Die 48 Megapixel Hauptkamera sorgt für scharfe Fotos, die sogar bei Aufnahmen in der Nacht hell und detailreich sein können. Für Landschaftsaufnahmen von Bergen oder Stränden eignet sich das Ultra-Weitwinkelobjektiv, während sich das Makro-Objektiv speziell für detailreiche Nahaufnahmen anbietet. Auf den Bokeh-Effekt müssen Nutzer ebenfalls nicht verzichten: Das Tiefenschärfeobjektiv setzt Porträts gekonnt in Szene. Und auch Selfie-Liebhaber kommen dank der 20 Megapixel Frontkamera auf ihre Kosten

Etwas schade: auf 5G muss man auch beim Galaxy A31 bisher verzichten. Damit bleibt diese neue Technik weiter den Samsung Modellen in den höheren Preisbereichen vorbehalten.

Preise und Verfügbarkeit der Galaxy 20s und A31 Modelle

Modell Verfügbare Farben Preis (UVP) A20s Black 174,49 Euro

A31 Black, Blue 291,46 Euro