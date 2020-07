OnePlus 8T – ist das schon ein echtes Modell im Leistungstest? – Im Geekbench Leistungstest ist ein neuen Modell aufgetaucht, dass angeblich bereits das neuen OnePlus 8T (oder OnePlus 8T pro) sein soll. Das Modell im Test hat die Nummer KB2001 und wird mit einem Prozessor mit Codenamen Kona angezeigt. Das ist an sich der Code für den aktuellen Snapdragon 865 Prozessor. Dazu gibt es Android* 11 und 8GB RAM.

Bei 91mobiles schreibt man im Original dazu:

A mysterious OnePlus phone with model number KB2001 has appeared on Geekbench 5 benchmarking platform. This is the first time we’re coming across this particular model; the listing shows OnePlus KB2001 will be powered by the Qualcomm Snapdragon 865 SoC, Android* 11 OS, and 8GB RAM. This means there’s a possibility it could be a part of the OnePlus 8T series that is expected to launch later this year in October/ November. The handset has managed to score 912 points in the single-core test and 3288 in the multi-core test, respectively. While it’s too early to speculate the other specifications, rumours suggest OnePlus 8T might feature an upgraded 64MP camera on the back, up from 48MP.