OnePlus Nord: 900 neue Geräte ab heute vorbestellbar, offizielle Vorstellung am 21. Juli – OnePlus gibt neue Modelle der OnePlus Nord Reihe in die Vorbestellung und ermöglicht für weitere 800 Geräte die Bestellung noch vor dem Marktstart. Ab 15. Juli soll es dann eine weitere Runde von Vorbestellungen geben- Allerdings fehlen weiter die Details zum Preis und den technischen Daten, daher ist der Vertrauensvorschuss schon recht hoch.

Online Lauch am 21. Juli

Sehr lange muss man auf die weiteren Details aber nicht warten, denn OnePlus hat ein Event für den 21. Juli eingeladen und wird die Modelle wieder als AR Event vorstellen. Es gibt also kein Vor-Ort Event mehr, sondern die Geräte werden über die App präsentiert und man kann über die App joinen. Auf der Webseite sieht es aber auch so aus, als würde es einen normalen Livestream geben, man kann also mit etwas Glück als auch eine normale Weise den Lauch verfolgen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„OnePlus Nord stellt einen Neuanfang für OnePlus dar und gibt uns die Möglichkeit, unsere Technologie mit mehr Menschen auf der ganzen Welt zu teilen”, so Paul Yu, Head of OnePlus Nord. „Für diese Ankündigung wünschen wir uns, dass sich alle Nutzer zurücklehnen, entspannen und unser neues Smartphone* zum ersten Mal direkt in ihrem Wohnzimmer erleben können. Wir sind der Meinung, dass die Einführung von Nord in persönlicherem und intimerem Charakter unseren Anspruch, die OnePlus-Erfahrung zugänglicher zu machen, perfekt widerspiegelt.“

Für den Zugang braucht man die OnePlus Nord AR App, die kostenlos im Google Play Store und Apple App Store verfügbar ist. Wer teilnehmen will, kann sich die App jetzt bereits installieren.