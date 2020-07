OnePlus Nord mit Vertrag – die ersten Angebote sind bereits online – Die neuen OnePlus Nord Modelle sind die günstigsten Geräte von OnePlus, die man derzeit bekommen kann und bietet für den Einsteigspreis von 399 Euro eine ganze Menge an Technik. Offiziell gehen die Modelle erst zum 4. August in dne Handel, aber man kann sie bei einigen Händlern jetzt schon mit Vertrag bestellen und bekommt sie dann am 4. August geliefert. Der Vorteil dabei: man kann den Kaufpreis über den Vertrag verteilen und muss die knapp 400 Euro damit nicht mit einmal zahlen, sondern über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten. Auf diese Weise werden Preise von unter 20 Euro für das OnPlus Nord mit Handyvertrag und Tarif möglich und das ist für die Kombination aus Smartphone* und Handytarif ein überschaubarer Betrag.

Aktuelle Angebote für das OnePlus Nord mit Vertrag

23.07.2020 – OnePlus Nord (128 GB)für 89 € Zuzahlung + o2* Blue All-in M (12 GB mit 50 Mbit/s) für 19,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 519,75 € (inklusive 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 89 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 608,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 25,36 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 399 € UVP) => 8,74 monatlich

(eingerechnet 399 € UVP) ZUM DEAL

OnePlus Nord (256 GB)für 99 € Zuzahlung + o2* Blue All-in M (18 GB mit 50 Mbit/s) für 24,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 639,75 € (inklusive 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 99 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 738,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 30,78 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 499 € UVP) => 9,99 € monatlich

(eingerechnet 499 € UVP) ZUM DEAL

Preise und Verfügbarkeit des OnePlus Nord

Das OnePlus Nord steht in zwei Versionen zur Verfügung, die sich in erster Linie durch den Speicher und den Preis unterscheiden. Das normale OnePlus Nord kostet 399 Euro und die größere Version mit mehr Speicher ist ab 499 Euro zu haben. Bis zum Marktstart muss man aber noch etwas warten, die Geräte sollen erst ab dem 4. August in den Verkauf gehen.

RAM ROM Farben Preis 8GB 128 GB Blue Marble, Gray Onyx 399 Euro 12GB 256 GB Blue Marble, Gray Onyx 499 Euro

Die technischen Daten des OnePlus Nord

Prozessor : Qualcomm Snapdragon 765G (5G) bis 2,4 GHz

Qualcomm Snapdragon 765G (5G) bis 2,4 GHz RAM/Speicher: 8/128 GB; 8/256 GB UFS 2 (beide Farben)

8/128 GB; 8/256 GB UFS 2 (beide Farben) Display: 6,44 Zoll OLED*, 2.400 x 1.080 Pixel, 90 Hz, 408 PPI, Seitenverhältnis 20:9, Fingerabdruck-Sensor im Display

6,44 Zoll OLED*, 2.400 x 1.080 Pixel, 90 Hz, 408 PPI, Seitenverhältnis 20:9, Fingerabdruck-Sensor im Display Betriebssystem: Android* 10 mit Oneplus Oxygen OS 10.5

Android* 10 mit Oneplus Oxygen OS 10.5 Kameras (Rückseite) : 2x Digital-Zoom, Dual-LED-Blitz 48 Megapixel Sony IMX586, Blende F/1,75, OIS/EIS 8 Megapixel Ultraweitwinkel, Blende F/2.25, 119 Grad 2 Megapixel Makrokamera, Blende F/2.4, OIS 5 Megapixel Tiefensensor, Blende F/2.4

: 2x Digital-Zoom, Dual-LED-Blitz Dual-Frontkamera : 32 Megapixel, Blende F/2.4, EIS; 8 Megapixel Ultraweitwinkel (105 Grad), Blende F/2.4, Fixed Focus

: 32 Megapixel, Blende F/2.4, EIS; 8 Megapixel Ultraweitwinkel (105 Grad), Blende F/2.4, Fixed Focus Video : 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps (Hauptkamera); bis zu 4K UHD 60 fps (Front)

: 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps (Hauptkamera); bis zu 4K UHD 60 fps (Front) Konnektivität : Bluetooth 5.1, USB-C (2.0), NFC, ac-WiFi, Dual-SIM (nano); keine Speichererweiterung, kein eSIM*

: Bluetooth 5.1, USB-C (2.0), NFC, ac-WiFi, Dual-SIM (nano); keine Speichererweiterung, kein eSIM* Akku : 4.115 mAh, Schnellladen mit 30 Watt

: 4.115 mAh, Schnellladen mit 30 Watt Größe : 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm Gewicht : 184 g

: 184 g Farben: Blue Marble, Gray Onyx

Das OnePlus Nord in der Videovorstellung