Quick Charge 5 – bis zu 4mal schneller als aktuelle Quick Charge Ladetechniken – Qualcomm hat mit Quick Charge 5 die neusten Generation der eigenen Schnellladetechnik vorgestellt und bietet nun die Möglichkeit, über den neuen Standards die Akkus von Smartphones* mit 100 Watt und mehr aufzuladen. Auf diese Weise wird die Zeit für die Aufladung nochmal deutlich verkürzt. Das Unternehmen spricht davon, dass die Aufladung von 0 auf 50 Prozent in nur 5 Minuten erfolgen kann.

Das Unternehmen schreibt selbst zu dieser neuen Technik:

“Quick Charge 5, our fastest and most versatile charging solution, will enable consumers to enjoy their devices for longer periods of time, without worrying about the time required to recharge. We are proud to expand our technology portfolio and make accessible 100W+ charging a commercial reality,” said Ev Roach, VP Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. “We work closely with manufacturers to create industry-leading devices that meet consumers’ demand for more immersive and accessible mobile experiences.”