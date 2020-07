Samsung* Enterprise Edition – das sind die Unterschiede zu den normalen Versionen – Samsung* bietet viele der eigenen Modelle auch als Enterprise Edition an und das hört sich natürlich recht interessant an. Daher überlegen viele Nutzer, ob sich vielleicht so eine Sonder-Edition lohnt und fragen sich, was dahinter steckt. In diesem Artikel wollen wir erklären, was es mit der Enterprise Edition bei Samsung* auf sich hat und warum man als normaler Kunde wohl keinen Zugriff darauf bekommen wird.

Kurz gesagt ist die Enterprise Edition das Business Programm von Samsung und richtet sich daher in erster Linie an Unternehmen und nicht an Privatekunden. Die Geräte sind daher auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und auch recht flexibel anpassbar, was die Leistungen und Kosten betrifft. Rein technisch gesehen gibt es dabei keine Unterschiede: ein Enterprise-Edition-Modell nutzt also die gleiche Hardware wie ein normales Samsung Smartphone*. Unterschiede gibt es aber bei der Software und in anderen Punkten:

Enterprise FOTA zur Steuerung und Kontrolle von Firmware-Aktualisierungen um zentral steuern zu können, wann welche Updates eingespielt werden

Knox Configure (Dynamic Edition) – mit dieser Softwarelassen sich Zugriffsrechte und Sicherheitseinstellungen für Geräte zentral steuern. Eine IT Abteilung kann also die Modelle warten und auch Zugriffe begrenzen (Fernzugriff).

die Geräte sind mindestens 2 Jahre auf dem Markt verfügbar und bieten 4 Jahre Sicherheitsupdates (normale Samsung Updates laufen nur 3 Jahre)

die Herstellergarantie wurde auf 3 Jahre verlängert

Der nachteil der Enterprise Edition: man bekommt die Modelle in der Regel nur über Rahmenverträge und es gibt dafür auch keine Festpreise, sondern je nach Leistung wird ein individueller Vertrag geschlossen. Daher kann man die Geräte auch nicht direkt bestellen, sondern muss sich mit den Beratern in Verbindung setzen und dort ein individuelles Angebot erstellen lassen.

Für Privatkunden sind die Vorteile kaum von Interesse, daher ist die Samsung Enterprise Edition wirklich nur für Geschäftskunden und Unternehmen interessant.

Video: Samsung Enterprise Edition mit Knox erklärt