Samsung* Galaxy A20 und A21s günstig kaufen – die besten Angebote mit und ohne Vertrag* – Der zusätzliche Buchstabe „e“ steht beim Galaxy A20e für „essential“, was auf Deutsch so viel heißt wie „wesentlich“. Es erinnert äußerlich sehr an das A40: eine schicke, aber für Fingerabdrücke und kleine Kratzer empfängliche Plastik-Rückseite, zwei Kameralinsen und ein Fingerabdrucksensor in der Mitte. Vorne sitzt wie beim größeren Familienmitglied ein großes Display im 19,5:9-Format. Allerdings schrumpft die Diagonale um 0,1 Zoll auf 5,8 Zoll – so klein sind auch das iPhone XS und das Galaxy S10e – und auch die Auflösung schmilzt. Statt dem scharfen Full-HD-Plus-Standard bleibt beim A20e lediglich die angestaubte HD-Plus-Auflösung übrig (1560×720 Pixel). Weiteres Manko: Statt farbenfroher AMOLED-Technik besteht der Bildschirm* nur aus einem traditionellen LCD. Der Kontrast und die Farbbrillanz fallen dadurch nicht so hoch aus, sind in der Preisklasse aber noch auf einem guten Niveau. Wer mehr Technik möchte, findet mittlerweile das Galaxy A40 und das A50 recht günstig. Inzwischen gibt es mit dem Galaxy A21s auch den Nachfolger der Modelle.

Galaxy A20 und A21s ohne Vertrag im Preisvergleich

Das Galaxy A20e gibt es derzeit bei fast allen großen Händlern ohne Vertrag* und der Preiswettbewerb hat auch bereits begonnen, so dass man die Smartphone* mit Rabatten findet. Das Galaxy A20e ohne Vertrag* ist aber ohnehin eines der günstigsten Geräte bei Samsung* und daher sind die Preisabschläge auch eher übersichtlich.

Für den kompletten Preisvergleich gibt es bei Idealo den Überblick über alle Anbieter*. Mittlerweile gibt es auch die ersten Angebote ohne Vertrag für das Galaxy A20e bei Ebay*.

27.02.2020 – Bei Amazon ist das Galaxy A21 derzeit gar nicht zu finden. Bei Saturn* und Mediamarkt* werden die Modelle aber geführt und sie liegen bei 184,24 Euro ohne Tarif und Vertrag.

22.06.2020 – Samsung* hat das Galaxy A21s mittlerweile auch in Deutschland gestartet, die Angebote halten sich aber noch in Grenzen und man findet die Modelle nur bei wenigen Anbietern. Lediglich Saturn* für das Galaxy A21s bereits ab 209 Euro. In den nächsten Wochen werden aber sich noch mehr Angebote dazu kommen.

07.04.2020 – Amazon bietet das Galaxy A20e ohne Vertrag derzeit ab 154 Euro an. Saturn* und Mediamarkt* sind dagegen beim Preis der letzen Wochen geblieben und listen die Modelle weiter ab 159 Euro.

23.03.2020 – In dieser Woche sind sich die Anbieter wieder einig: sowohl bei Saturn, Mediamarkt* als auch Amazon findet man das Samsung Galaxy A20e ohne Vertrag ab 159 Euro.

07.03.2020 – Amazon bietet das Galaxy A20e mittlerweile ab 149.99 Euro an. Bei Mediamarkt liegen die Preise für die A20e ohne Vertrag ab 161.99 Euro. Saturn scheint die Modelle aus dem Sortiment genommen zu haben.

07.01.2020 -Die Preise für das Galaxy A20e liegen bei Saturn und Mediamarkt bei 153 Euro und damit einige Euro unter den Preisen aus der Vorwochen. Bei Amazon scheinen die Galaxy A40 derzeit aus dem Shop genommen worden zu sein – warum auch immer.

23.12.2019 – Mediamarkt und Saturn sind preislich etwas teurer geworden und bieten die Modelle ab 159 Euro an. Amazon liegt aktuell bei um die 153 Euro.

12.12.2019 – Bei Amazon sind die Modelle weiterhin für 149 Euro zu haben, Saturn und Mediamarkt haben dagegen die Preise etwas angehoben und bieten die Smartphones ab 153 Euro an.

02.12.2019 – Die Einigkeit beim Preis für die Galaxy A20e geht weiter – erfreulicherweise aber auf einem günstigen Level. Die Preise für die Modelle sinken leicht auf 149 Euro.

18.11.2019 – In dieser Woche sind sich die Anbieter recht einig. Man findet das Galaxy A20e ohne Vertrag und Tarif bei allen Anbieter für 153 Euro.

04.11.2019 – Das Galaxy S20e startet in den November bei Amazon ab 150 Euro und bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise bei 153 bzw. 156 Euro. Sehr große Preisunterschiede gibt es also nicht mehr zwischen den Anbietern.

29.10.2019 – In dieser Woche sind die Preise für das Samsung Galaxy A20e wieder etwas hoch gegangen und Amazon listet die Modelle ab 164 Euro. Saturn und Mediamarkt haben dagegen die Preise stabil gehalten und bieten die Smartphones auch in dieser Woche ab 156.99 Euro an.

22.10.2019 – Das Galaxy A20e liegt bei Amazon in dieser Woche wieder bei über 150 Euro und wird für 151 Euro verkauft. Saturn und Mediamarkt sind nochmal etwa 5 Euro teurer und bieten die Galaxy A20e ab 156.99 Euro an.

10.10.2019 – Mediamarkt und Saturn haben im Oktober die Preise für das Galaxy A20e reduziert und bieten die Modelle ab 155 Euro an. Amazon liegt sogar noch unter diesem Preis und dort findet man das Smartphone* ab 147 Euro.

09.09.2019 – Die Preise von unter 150 Euro gibt es leider nicht mehr, beie Amazon findet man die Geräte derzeit ab 154 Euro. Mediamarkt und Saturn haben die Preise etwas erhöht und listen die Smartphones ab 166.99 Euro.

28.08.2019 – Auch zu Ende August gibt es bei den Preisen für das Galaxy A20e ohne Vertrag kaum Bewegung. Amazon listet die Modelle ab 148 Euro und auch bei Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls kaum billiger geworden. Beide Händler bieten die Smartphones ab 148.99 Euro an.

22.08.2019 – Beim Preis hat sich beim Galaxy A20e ohne Vertrag recht wenig getan. Amazon listet die Modelle ab 149 Euro und damit leicht teuer als vor einer Woche. Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls kaum billiger geworden und bieten die Smartphone* ab 158.99 Euro an.

13.08.2019 – In dieser Woche findet man das Samsung Galaxy A20e bei Amazon ab 148 Euro und damit leicht unter den Preisen der Vorwoche. Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls kaum billiger geworden und bieten die Smartphone ab 158.99 Euro an.

07.08.2019 – Auch der Start in den August bringt bei dem Preise für das Galaxy A20e wenig Bewegung. Das Galaxy A20e ist bei Amazon weiterhin für 149 Euro zu haben und Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls kaum billiger geworden und bieten die Smartphone ab 158.99 Euro an.

29.07.2019 – Das Galaxy A20e ist bei Amazon weiterhin für 149 Euro zu haben und daher gibt es preislich gesehen nur wenig Bewegungen. Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls kaum billiger geworden und bieten die Smartphone ab 158.99 Euro an.

15.07.2019 – Bei Amazon liegt man mittlerweile bei unter 150 Euro bei den Preise für das Galaxy A20e ohne Vertrag und listet die Modelle ab 148,99 Euro. Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls etwas billiger geworden und bieten die Smartphone ab 158.99 Euro an.

08.07.2019 – Mediamarkt und Saturn haben mit den Preissenkungen begonnen und liste die Modelle ab 163.99 Euro ohne Vertrag. Amazon geht sogar noch etwas weiter und hat die Preise auf 150 bis 155 Euro für das Galaxy A20e ohne Vertrag gesenkt.

02.07.2019 – Preislich gesehen hat sich zum Start in den Juli beim Galaxy A20e kaum etwas bewegt. Bei Amazon findet man den besten Preis derzeit ab 159 Euro und Saturn und Mediamarkt listen die Geräte ab 167 Euro – also in etwa auf dem Niveau der Vorwochen.

18.06.2019 – Bei Amazon findet man derzeit den besten Preis für das Galaxy A20e ohne Vertrag ab 160 Euro und damit durchaus etwas unter dem Einstandspreis. Saturn und Mediamarkt listen die Modelle jeweils ab 166 Euro. Wer nach etwas mehr Technik sucht, findet kann mittlerweile auch das Galaxy A50 recht günstig kaufen.

Samsung Galaxy A20e – mit Vertrag im Preisvergleich

Die Galaxy A20e samt Vertrag gibt es mittlerweile auch bei vielen Anbietern und aufgrund des günstigen Preises für die Modelle zahlt man oft nur geringe Preisaufschläge auf die normalen Flatrates und Tarifen bei den Anbietern.

Samsung Galaxy A20e mit Vertrag O 2 Free M

29,99€ monatl. Rate (48 Monate)

einmalige Zahlung 45,98€

10GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Samsung Galaxy A20e mit Vertrag 1&1 LTE M

ersten 12 Monate 15,99€, danach 35,99€

5GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Samsung Galaxy A20e mit Vertrag Vodafone Red S

34,99€ ersten 12 Monate, danach 44,99€

9,90€ einmalige Zahlung

8GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Vodafone* Pass auswählbar

Galaxy A20e im Video-Vergleich mit dem Vorgänger

