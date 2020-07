Samsung* Galaxy A50 und A51 günstig kaufen – die besten Preise mit und ohne Vertrag* – Das Galaxy A50 war das erste Modell der neuen AXX Klasse bei Samsung*, das in Deutschland veröffentlicht wurde und es ist ein klassisches Mittelklasse Modell mit einem vergleichsweise günstigen Preis und dennoch guten Leistungen. Die unverbindliche Preisempfehlung zum Start der neuen Modelle lag bei 349 Euro. Mittlerweile sind die Preise aber deutlich billiger geworden und man kann das Galaxy A50 bei vielen Anbieter mit Handyvertrag aber auch ohne Vertrag* deutlich billiger kaufen. In der Regel findet man die Modelle inzwischen bereits für unter 300 Euro. Wem das noch zu teuer ist, kann beispielsweise auch zum günstigeren Galaxy A40 oder dem sehr preiswerten Galaxy A20e greifen – wer mehr Technik haben möchte, findet diese bei den Angeboten rund um das Samsung* Galaxy A70 oder die noch etwas teureren Galaxy A80 Versionen.

Aktueller Deal zum Galaxy A51

18.05.2020 – 1&1 hat das A51 in die Aktionen aufgenommen und bietet die Modelle nun mit allen Tarifen an:

In Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat LTE S gibt es das Samsung Galaxy A51 in den ersten zehn Monaten für nur 9,99 Euro monatlich und ab dem 11. Monat für 29,99 Euro pro Monat. Dazu gibt es ein Highspeed-Datenvolumen von 3 GB zum mobilen Surfen.

Bei der 1&1 All-Net-Flat LTE M zahlen Kunden 14,99 Euro und ab dem 11. Monat 34,99 Euro monatlich. Hier sind 10 GB Highspeed-Datenvolumen zum Surfen enthalten.

Zusammen mit der 1&1 All-Net-Flat LTE L zahlen Kunden für Smartphone* und Tarif 19,99 Euro monatlich. Ab dem 11. Monat kosten Tarif und Gerät 39,99 Euro monatlich. Hier sind aktuell 20 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive.

Mit der 1&1 All-Net-Flat LTE XL zahlen Kunden 24,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 44,99 Euro monatlich. Der Tarif bietet aktuell zudem 40 GB Highspeed-Datenvolumen.

12.05.2020 – Samsung Galaxy A51 für 4,95 € + 55″ Samsung UE55RU7179U 55″ Smart TV + Vodafone* Smart L Plus Rabatt (15 GB mit 500 Mbit/s) für 36,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 887,76 € (kein Anschlusspreis*)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 892,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 37,20 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise 284,87 € für‘s Smartphone* und 444,90 € für den TV) => 6,79 € monatlich

ZUM DEAL

Samsung Galaxy A50 und A51 günstig kaufen – die besten Angebote ohne Vertrag

Die freien Galaxy A50 Smartphones sind bei allen großen Anbietern zu finden und man hat daher die freie Auswahl zwischen den einzelnen Händlern:

Für den kompletten Preisvergleich gibt es bei Idealo den Überblick über alle Anbieter*. Mittlerweile gibt es auch die ersten Angebote ohne Vertrag* für das Galaxy A50 bei Ebay*.

27.07.2020 – In dieser Woche liegt der Amazon Preis für das Galaxy A51 ohne Vertag bei 299 Euro. Saturn* und Mediamarkt* sind ebenfalls etwas teurer geworden und listen die Smartphones ab 311 Euro.

22.06.2020 – Amazon hat die Preise für das Galaxy A51 bei 289 Euro stabil gehalten, damit gab es in den letzten Woche kaum Preissenkungen. Saturn* und Mediamarkt* listen die Modelle aktuell ab 309 Euro und damit sogar etwas teuerer als im letzten Monat.

28.04.2020 – Auch Ende April gibt es kaum Unterschiede zwischen den Händlern. Das Galaxy A51 ohne Handyvertrag ist sowohl bei Amazon, Saturn* als auch Mediamarkt* für 289 Euro zu haben. Das ist etwas billiger als vor einigen Wochen, der große Preisrutsch ist aber bisher noch ausgeblieben.

07.04.2020 – In dieser Woche sind sich die Händler vergleichsweise einig. Man bekommt das neue Galaxy A51 ohne Vertrag bei Amazon, Saturn und Mediamarkt ab 299 Euro und damit sogar etwas billiger als in der letzten Woche.

23.03.2020 – Das Galaxy A51 ist bei Amazon derzeit ab 309 Euro zu haben. Bei Saturn und Mediamarkt liegt der Preis ähnlich günstig, dort bekommt man die Handys ohne Vertrag ab 319 Euro.

26.02.2020 – Mit dem Galaxy A51 ist der Nachfolger das A50 auf dem Markt und man findet die Modelle derzeit ab etwa 320 Euro bei Amazon. Das normale Galaxy A50 ist ab 285 Euro zu haben, bei Mediamarkt und Saturn liegen die Preise bei 295 Euro.

07.01.2020 – Bei Mediamarkt und Saturn sind die Preise wieder etwas gesunken und man bekommt das Galaxy A50 derzeit wieder für 289 Euro. Amazon listet die Modelle dagegen weiterhin für um die 270 Euro.

23.12.2019 – Mediamarkt und Saturn sind etwas teurer geworden. Dort findet man das Samsung Galaxy A50 ab etwa 299 Euro. Amazon dagegen senkt die Preise weiter und bietet die Modelle in dieser Woche ab 273 Euro an.

12.12.2019 – Bei Amazon findet man das Galaxy A50 aktuell ab etwa 277 Euro und damit etwas günstiger als in der Vorwoche. Bei Saturn und Mediamarkt liegt der Preis für die Smartphones ebenfalls etwas niedriger bei 289.99 Euro.

02.12.2019 – Im Zuge des Black Weekend sind die Samsung Galaxy A50 leider nicht deutlich billiger geworden, im Gegenteil, bei Amazon kosten die Modelle derzeit 285 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegt der Preis für die Smartphones weiterhin unverändert bei 298.99 Euro.

18.11.2019 – Amazon hat die Preise für das Galaxy A50 wieder etwas gesenkt. Der beste Preis für die Modelle liegt nun bei 269 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegt der Preis für die Smartphones weiterhin unverändert bei 298.99 Euro.

04.11.2019 – Im November sind die Preise beim Galaxy A50 bei Amazon etwas gestiegen und man findet die Modelle ab etwa 285 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegt der Preis für die Smartphones weiterhin unverändert bei 298.99 Euro.

29.10.2019 – Preislich hat sich in den letzten 7 Tagen bei Galaxy A50 ohne Handyvertrag recht wenig bewegt. Die Geräte sind bei Amazon ab etwa 265 Euro zu haben und bei Saturn und Mediamarkt liegt der Preis für die Smartphones mittlerweile wieder bei 298.99 Euro.

22.10.2019 – In dieser Woche sind bei Amazon die Preise für das Galaxy A50 sogar wieder etwas gestiegen. Man findet die Modelle ab 270 Euro. Mediamarkt und auch Saturn liegen noch etwas höher, dort werden die A50 ohne Vertrag und Tarif ab 289.99 Euro verkauft.

10.10.2019 – Im Oktober sind die Preise für das Galaxy A50 weiter gesunken. Man findet die Modelle ab 265 Euro bei Amazon. Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls etwas billiger geworden und führen die Smartphone* ab 279 Euro.

09.09.2019 – Im September sind die Preise für das Galaxy A50 ohne Handyvertrag bei Amazon sogar wieder etwas gestiegen und man findet die Modelle ab 270 Euro. Saturn und Mediamarkt liegen preislich auch weiterhin bei um die 289 Euro.

28.08.2019 -In dieser Woche sind die Preise für das Galaxy A50 bei Amazon leicht nach oben gegangen. Die Modelle liegen aktuell bei 265 Euro. Saturn und Mediamarkt liegen preislich auch weiterhin bei um die 289 Euro.

22.08.2019 – Der Preis für das Galaxy A50 ohne Tarif und Vertragsbindung ist bei Amazon in dieser Woche auf 260 Euro gefallen und liegt damit nochmal etwas unter den Preisen aus der Vorwoche. Saturn und Mediamarkt haben dagegen die Preise wieder erhöht und liegen bei 289 Euro für die Modelle.

13.08.2019 – Amazon hat die Preise für das Galaxy A50 ohne Handyvertrag in dieser Woche noch etwas weiter gesenkt und bietet die Modelle ab 269 Euro an. Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls etwas billiger geworden, liegen mit 288 Euro aber weiterhin über den Preisen bei Amazon.

07.08.2019 – Im August sind die Preise für das Galaxy A50 bei Amazon etwas gestiegen und liegen nun bei 275 Euro. Amazon und Saturn sind dagegen etwas günstiger geworden und bieten die Smartphones ab 292 Euro an – aber immer noch mit etwas Aufschlag im Preisvergleich mit Amazon.

29.07.2019 – Auch Ende Juli gibt es recht wenig Bewegung beim Samsung Galaxy A50 ohne Vertrag. Bei Amazon findet man die besten Preise nach wie vor um die 265 Euro und auch Saturn und Mediamarkt bieten die Modelle stabil bei 298 Euro an.

15.07.2019 – In dieser Woche gibt es wenig Neues. Bei Amazon findet man die besten Preise nach wie vor um die 265 Euro und auch Saturn und Mediamarkt bieten die Modelle stabil bei 298 Euro an.

08.07.2019 – Saturn und Mediamarkt listen das Galaxy A50 ohne Vertrag wieder mit 298 Euro und damit teurer als in der Woche zuvor. Bei Amazon liegen die Preise dagegen bei um die 265 Euro für die Modelle und damit weiterhin sehr günstig.

02.07.2019 – Mit den Start in den Juli gibt es gleich einen deutlichen Sprung nach unten: Amazon listet die Modelle nur noch für 268 Euro und auch bei Saturn und Mediamarkt sind die Preise nach unten gegangen. Dort bekommt man das Galaxy A50 ohne Vertrag ab 267 Euro.

25.06.2019 – Die Preise für das Galaxy A50 ohne Handyvertrag und Tarif liegen bei Amazon in dieser Woche bei 295 Euro und bei Mediamarkt und Saturn bei 298 Euro. Die Preise werden also etwas weniger variabel – billiger werden die Modelle dadurch aber nicht.

18.06.2019 – Preislich gesehen geht es beim Galaxy A50 in dieser Woche etwas nach oben. Amazon listet die Modelle ab 290 Euro. Bei Mediamarkt und Saturn sind die Preise sogar noch etwas höher gegangen und man findet die Geräte ab 316.66 Euro. Wer billigere Varianten sucht: das Galaxy A20e kann man derzeit recht günstig kaufen.

11.06.2019 – Preislich gesehen hat sich in dieser Woche beim Galaxy A50 kaum etwas getan. Amazon listet die Modelle ab 285 Euro und damit etwas teurer als in der Vorwoche. Saturn und Mediamarkt sind haben die Preise gesenkt und bieten die Modelle ab 299 Euro an.

29.05.2019 – Bei Amazon bekommt man die Modelle derzeit ab etwa 278 Euro und damit sogar etwas teurer als noch vor einer Woche. Saturn und Mediamarkt sind ebenfalls etwas teurer geworden und bieten die Modelle ab 315 Euro an.

Aktuell bietet Amazon mit etwa 270 Euro den besten Preis für das Galaxy A50. Bei Saturn und Mediamarkt sind die Preise etwas höher und liegen bei 299 Euro – man kann aber auch hier die Geräte im Vergleich zu Samsung günstig kaufen.

Samsung Galaxy A50 günstig kaufen – die besten Angebote mit Vertrag

Auch im Bereich der Angebote für das Galaxy A50 mit Handyvertrag ist die Auswahl mittlerweile groß. Man findet die Modelle bei den großen Netzbetreibern, aber auch bei kleineren Anbieter ist das A50 zu finden.

20.05.2019 – Bei Blau gibt es eine neue Sonderaktion zum Galaxy A50. Man bekommt die Modelle samt Blau Allnet Flat mit 3GB LTE Datenvolumen derzeit für 17.99 Euro monatlich und 1 Euro Kaufpreis. Der Anschlusspreis wurde im Zuge dieser Aktion auf 0 Euro gesenkt.

Zur Aktion

Deals zu den Modellen findet man derzeit beispielsweise bei Modeo. Dort kann man die Geräte ab etwa 22 Euro monatlich inklusive Allnet Flat in verschiedenen Netzen bekommen. Der Kaufpreis beträgt dann etwa 9 Euro statt der normalen 349 Euro.

Zur Galaxy A50 Aktion direkt bei Modeo*

Die Angebote sind dabei in unterschiedlichen Netzen zu haben und der Preis bewegt sich (unter anderem je nach gewähltem Tarif) zwischen 22 und 27 Euro monatlich (+ einmalige Anschlussgebühr und Gerätepreis):

Comfort Allnet 4GB Rabatt

Telefon Flat

Internet Flat 4 GB mit bis zu 42,2 Mbit/s

Vodafone* Netz

Weltweite Hotspot-Flat

EU-Roaming

Anschlussgebühr 19,99€

Mobiler Schutz powered by Kaspersky! im ersten Monat Gratis testen.

Mtl. 21,99€ und Gerätepreis einmalig 9€

Comfort Allnet 4GB (+5) Rabatt

Telefon Flat

Internet Flat 4 GB mit bis zu 21,6 Mbit/s

Telekom* Netz

Weltweite Hotspot-Flat

EU-Roaming

Anschlussgebühr sparen, durch SMS

Mobiler Schutz powered by Kaspersky! im ersten Monat Gratis testen.

Mtl. 26,99€ und Gerätepreis einmalig 39€

Free M Rabatt

Telefon & SMS Flat

Internet Flat 10 GB mit bis zu 226 Mbit/s LTE

Telefonica Netz

EU-Roaming

Anschlussgebühr sparen, durch SMS

Mobiler Schutz powered by Kaspersky! im ersten Monat Gratis testen.

Mtl. 24,99€ und Gerätepreis einmalig 55€

Zur Galaxy A50 Aktion direkt bei Modeo*

Die Technik im neuen Galaxy A50

Das Galaxy A50 bietet für den Preis recht viel Technik. Besonders interessant ist dabei wohl die neue Triple Lens Kamera, die man sonst nur in teureren Modellen findet. Die Auflösung beträgt dabei 25 MP / 5 MP / 8 MP. Samsung selbst schreibt zu den Vorteilen:

Das Weitwinkelobjektiv mit 25 MP nimmt bei hellem Tageslicht lebendige Bilder auf. Bei Dunkelheit ermöglicht es klare Aufnahmen, indem es mehr Licht erkennt und Rauschen reduziert.

Dank des 5 Megapixel-Teleobjektivs, kann die Tiefenschärfe sowohl vor als auch nach der Aufnahme eingestellt werden, sodass Nutzer genau entscheiden können, worauf sie den Fokus setzen möchten.

Die Szenenoptimierung erkennt und optimiert 20 Szenen dank KI-Technologie.

Mit der Frontkamera mit Selfie-Fokus können Nutzer ihr Porträt verbessern und Hintergrunddetails kunstvoll verwischen oder mit dem smarten Beauty-Modus ihre Aufnahmen verfeinern.

Ein Feature aus der Oberklasse ist auch der Fingerabdruck-Sensor. Dieser wurde beim Galaxy A50 direkt ins Display integriert. Es gibt also keinen separaten Sensor mehr, sondern dieser ist direkt im Display. Diese Technik kennt man beispielsweise auch aus dem Galaxy S10 und dem S10+ und man findet sie auch für deutlich weniger Geld beim Galaxy A50. Das Design setzt ansonsten auf ein Notch-Display mit tropfenförmiger Einsparung am oberen Bildschirmrand. Im Vergleich mit anderen Modellen gibt es aber dennoch recht große Ränder besonders am unteren Displayrand. Dennoch sieht das Galaxy A50 durch dieses Display sehr modern aus.

Für die Ausdauer sorgt ein Akku mit 4.000mAh. Dieser hat allerdings auch das große Display mit 6,4 Zoll zu versorgen, dennoch ist die Laufzeit vergleichsweise gut. Die Aufladung kann auch per Quick Charge erfolgen und damit ist der Akku auch sehr schnell wieder voll – das ist bei den 4.000mAh aber auch notwendig, denn ohne diese Technik müßte man recht lange warten, bis wieder volle Leistung zur Verfügung steht.

Video: Das Samsung Galaxy A50 im Test

Weitere Links