Samsung* Galaxy Z Flip- 5G-Version bekommt Zertifizierungen – Die aufgerüstete Version des Galaxy Z Flip soll im August auf den Markt kommen und möglicherweise zusammen mit dem Galaxy Note 20 vorgestellt werden. Das könnte durchaus passen, denn es gibt mittlerweile sowohl bei der FCC als auch bei der TEENA passende Zertifizierungen für die Modelle und das deutet meistens auf einen recht nahen Marktstart hin. Dabei wurden auch bereits die Bilder der Geräte veröffentlicht, allerdings ist das weitgehend unspektakulär, denn Samsung* scheint im Vergleich zu den normalen Galaxy Z Flip recht wenig am Design verändert zu haben. Möglicherweise bekommen die Modelle ein neues Finish, grundsätzlich wird sich aber wenig ändern.

Änderungen gibt es aber natürlich bei der Technik und wie der Name schon sagt, werden die Geräte mit 5G angeboten und haben damit im Vergleich zu den bisherigen Modellen mindestens einen Vorteil.

Bei mysmartprice schreibt man im Original dazu:

The second document is an EMC report of the device. It reveals that the Samsung* Galaxy Z Flip 5G that has been used for testing has been manufactured in Korea. This document also confirms that the Galaxy Z Flip 5G will have two batteries, EB-BF707ABY (main) and EB-BF708ABY (sub). It also has mentions of Samsung YBD-19HS headphones, Samsung EP-DF700BBE data cable, and Samsung EP-TA200 travel adapter (charger) but there is no confirmation if these accessories will ship with the device. Another FCC document shows that the Galaxy Z Flip 5G has a dual-band Wi-Fi ax, a step up from the Wi-Fi ac support in the Galaxy Z Flip 4G.