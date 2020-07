Samsung* Galaxy Fold 2 – Schnellladen mit 25 Watt zertifiziert – Das Samsung* Galaxy Fold 2 hat eine neue Zertifizierung bei der 3C bekommen und daraus kann man ablesen, dass die neuen Smartphones schnelles Aufladen mit bis zu 25 Watt unterstützen werden. Samsung* baut also auch in diesem Modelle eine Schnellladefunktion ein, allerdings wirken die 25 Watt im Vergleich zu den Werten anderer Hersteller doch eher mager. Huawei* hat beispielsweise schnelles Laden mit 66 Watt zertifiziert, bei Xiaomi* sind es sogar 120 Watt. In der Praxis wird es aber natürlich darauf ankommen, wie schnell die Geräte geladen sind, unabhängig davon, welche Technik eingesetzt wird. Bei Mysmartprice schreibt man zur Zertifizierung:

As seen in the 3C certification website, the Samsung Galaxy Fold 2 (with the model number SM-F9160) will come with up to 25W fast charging (11.0VDC, 2.25A). Other than the charging speed *, the 3C certification just double-checks the fact that the Samsung Galaxy Fold 2 will be a 5G smartphone *. Nevertheless, the previous 3C listing has already given us a hint about the battery of the Samsung Galaxy Fold 2. Notably, the Samsung Galaxy Fold 2 will feature a dual battery, which will include a 2,275mAh unit and a 2,090mAh unit, thereby making it 4,365mAh in total.

In Südkorea wurde ein Akku zertifiziert, der wohl zu den neuen Galaxy Fold 2 Modelle gehört und damit stellt sich wieder die Frage, wieviele Akkus in den neuen Geräten verbaut sein werden. Die meisten Experten gehen mittlerweile davon aus, dass es wohl zwei Akkus sein werden um die vielen Displays der Modelle zu versorgen. Allerdings hat nur ein Akku einen Zertifizierung bekommen.

Möglicherweise wird der zweite Akku aber noch nachgereicht oder es sind zweimal die identischen Akkus in den Geräten verbaut. Es kann also nach wie vor sein, dass in den neuen faltbaren Handys zwei Akkus vorhanden sein werden und wahrscheinlich wäre das auch besser, denn der zertifizierte Akku hat nur 2275mAh Leistung – das wäre doch etwas wenig für die Smartphones.

Zum Galaxy Fold 2 gab es in den letzten Tagen bereits einige neue Informationen und bei Pigtou hat man ein Konzept erstellt, wie die neuen Modelle auf Basis dieser neue Details aussehen könnten. Das sind noch keine originalen Grafiken von Samsung, man bekommt aber dennoch bereits einen gute Einblick in die Möglichkeiten der neuen Modellen.

Bei pigtou schreibt man im Original dazu:

A new patent filed by Samsung earlier this week has revealed the potential design of the Galaxy Fold 2. In collaboration with David from @xleaks7 and based on information from patent we are able to show how the upcoming Samsung Galaxy Fold 2 may look like. According to the patent, the next version of the Galaxy Fold 2 might be borrowing elements from the best elements from the Samsung Galaxy S20* Ultra and the Samsung Galaxy Flip, fixing some of its issues. The patent describes a new hinge mechanism that sounds like the one on the Galaxy Flip earlier. The area behind the folding portion of the Fold 2’s display is hollow. So, like the Galaxy Flip, it seems this screen will also fold back into the hinge mechanism when the phone is folded. The mechanism has made the Flip’s folding mechanism snappier than the original Fold, and it’s similar to what Motorola uses on the new Razr.