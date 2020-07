Vodafone*: 5G Netzausbau jetzt auch im 1,8 GHz Bereich – Vodafone* hat weitere Frequenzbereiche für 5G in Betrieb genommen und baut die neuen Technik jetzt auch im sogenannten Mid-Band Bereich aus. Das sind Frequenzen um 1,8 GHz die mehr Leistung bringen als die 700MHz Bänder und sich so vor allem für die Versorgung in größeren Städten und in dichter besiedelten Bereichen eigenen.

Der Netzausbau im 5G Bereich bei Vodafone* nutzt damit mittlerweile 3 Bänder:

Im Low-Band (700 Megahertz), um Funklöcher auf dem Land zu schließen und schnelles Netz noch besser in die Häuser zu bringen.

(700 Megahertz), um Funklöcher auf dem Land zu schließen und schnelles Netz noch besser in die Häuser zu bringen. Im Mid-Band (1,8 Gigahertz), um Anwohner in dicht besiedelten Städten mit schnellen Netzen zu versorgen.

(1,8 Gigahertz), um Anwohner in dicht besiedelten Städten mit schnellen Netzen zu versorgen. Im High-Band (3,5 Gigahertz), um Gigabit-Bandbreiten in Echtzeit in die Industrie und an die Orte zu bringen, wo viele tausende Menschen zeitgleich aufs Netz zugreifen – zum Beispiel in Fußballstadien oder an Bahnhöfen.

Insgesamt spricht Vodafone mittlerweile von 1.000 Antennen an 350 LTE Standorten in Deutschland.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Jetzt nimmt Vodafone erstmals auch 5G-Stationen im Mid-Band in Betrieb (1,8 Gigahertz). „Wir komplettieren unseren Technologie-Mix für 5G in Deutschland. So können wir den Ausbau optimal am Bedarf der Nutzer ausrichten. Mit hohen Frequenzen bringen wir 5G in die Industrie. Mit niedrigen Frequenzen bringen wir 5G aufs Land und noch besser in die Häuser. Und jetzt bringen wir 5G mit den mittleren Frequenzen noch stärker in die Städte“, so Mack. „Deutschland braucht den optimalen Mix aus Reichweite und Bandbreite.“ Auch hier setzt Vodafone beim Ausbau auf die intelligente Antennen-Technologie Dynamic Spectrum Sharing, sodass mit ein und demselben Ausbauschritt zeitgleich 5G und LTE-Nutzer von mehr Netz profitieren.

Daneben setzt Vodafone mittlerweile (wie auch die Telekom) auf Dynamic Spectrum Sharing Technik, also die gemeinsame Nutzung von LTE und 5G in einer Funkzelle. Die Station erkennt dabei, ob ein Nutzer mit LTE oder 5G surft und stellt die entsprechende Datenübertragung zur Verfügung. So können LTE Bereiche schneller auf 5G umgerüstet werden.