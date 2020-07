Xiaomi*: 120 Watt Schnellladen nimmt konkrete Züge an – Die Ladetechnik scheint derzeit sehr im Fokus der Hersteller zu liegen und die Anbieter überschlagen sich mit immer höheren Werten. Bei Huawei* soll beispielsweise ein Ladegerät mit 66 Watt für die neuen Topmodelle kommen und Xiaomi* arbeitet an einer Technik mit sogar 120 Watt. Bisher war dies allerdings eher nur ein Gerücht, mittlerweile hat ein passendes Ladegerät mit 120 Watt allerdings eine Zertifizierung bei 3C bekommen und daher scheint ein Marktstart mit diesen Geräten bald bevor zu stehen.

Bei mysmartprice schreibt man im Original dazu:

The rumors surrounding Xiaomi* coming up with its 120W fast charging technology this year are nothing new in the market and we have been hearing about it for quite a while now. The company is expected to make its 120W fast charging technologies commercially available by the end of this year. While we can’t help but wait for the brand to provide us with an official intel on the whopping charging speed*, we have recently been able to spot a new 120W fast charger by Xiaomi on the 3C certification website, which means the actual launch might not be too far from now. Take a look at the 3C certification for the 120W fast charger from Xiaomi and find out what it has in store for us.