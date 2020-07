Xiaomi*: Earbuds sollen zukünftig im Handy aufbewahrt werden – klassische Kopfhörer werden mittlerweile immer mehr durch In-Ear Modelle ersetzt und diese kommen oft mit einer eigenen Box zur Aufbewahrung und auch zur Aufladung der Modelle. Xiaomi* hat sich nun Gedanken gemacht, wie man dies direkt in die Handys und Smartphones integrieren kann und hat sich eine Technik patentieren lassen, mit der man Earbuds direkt in den Handys unterbringen kann. Nach dem Patent werden die Earbuds dabei von oben in die Handys geschoben und schließen dann komplett ab. Sie werden auch direkt über das Handy aufgeladen.

Bei AndroidAutorithy schreibt man im Original dazu:

According to the patents, the earbuds slot into shafts at the top of the phone. The heads of the earbuds can pivot to point upward when stored, but also at right angles to fit the users’ ears when in use. This design suggests these earbuds could double as loudspeakers for the smartphone*, but it does raise questions of cleanliness too. It’s unclear just how unhygienic earbuds would be exposed to your hands, pockets, and the outside world, and then placed in your ears.

Xiaomi*’s design could face other roadblocks to reality too. It’s not clear if Xiaomi would need to fit its smartphone* with a larger battery and additional components to adequately charge the earbuds. This may also negatively impact the room available for other components too.