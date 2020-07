Xiaomi und Redmi: automatisches Wasserzeichen aus den Bildern entfernen

Xiaomi* und Redmi: Wasserzeichen aus den Bildern entfernen – Die Smartphones* von Xiaomi* und Redmi werden auch in Deutschland immer beliebter und daher nutzen auch immer mehr User die Kamera der Modelle. Leider gibt es bei beiden Anbietern eine ärgerliche Voreinstellung: man findet auf den gemachten Bildern in der rechten unteren Ecke ein Wasserzeichen mit dem Modell-Namen und der Kamera-Version. Das sieht oft nicht wirklich hübsch aus und stört oft die Bilder, daher wollen viele Nutzer dieses Wasserzeichen abschalten. In den Foren findet man daher oft die Frage, wie man dieses Wasserzeichen deaktivieren kann.

Prinzipiell gilt allerdings: ALLE(!) Redmi und Xiaomi* Smartphones* haben dieses Wasserzeichen voreingestellt und die Bilder werden daher standardmäßig damit versehen. Man kann es auch nachträglich nicht mehr einfach entfernen, sondern muss es VOR der Aufnahmen abschalten oder muss hinterher den Bereich herausschneiden. Warum Xiaomi dies so handhabt, ist nicht genau bekannt, man betrachtet es möglicherweise als eine Form der Werbung für die eigenen Smartphones*.

Wie man das Wasserzeichen abschaltet, erklären wir in diesem Artikel.

BILD: Redmi mit automatischen Wasserzeichen in der unteren linken Ecke

Wasserzeichen bei Xiaomi und Redmi abschalten

Die Abschaltung des Wasserzeichens ist erfreulich einfach und bei Xiaomi und Redmi auf die gleiche Art und Weise durchzuführen. Zuerst wechselt man in die Kamera, ruft dort die Einstellungen auf (3 Punkte rechts oben) und dort gibt es direkt als ersten Punkt „Wasserzeichen“. Schaltet man es dort ab, werden bei zukünftigen Aufnahmen keine Wasserzeichen mehr gesetzt. Dies betrifft aber nur neue Aufnahmen, alle bereits gemachten Bilder behalten das Wasserzeichen.

Die Einstellungen sind dauerhaft und betreffen ab der Umstellung alle neuen Bilder. Man kann das Wasserzeichen aber auf diese Weise auch wieder aktivieren, wenn man es möchte.

Tipp: Man kann das Wasserzeichen auf individell anpassen (zumindest in gewissen Grenzen) und so ein eigenes Wasserzeichen für die Foto generieren.

Video: Wasserzeichen bei Redmi und Xiaomi entfernen