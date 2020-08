1&1 Netz, Netzabdeckung, 5G und LTE – ein Überblick – wer schon einmal die Werbung von dem besagten Unternehmen bezüglich des führenden Netzbetreiber Deutschlands gesehen hat, wird sicherlich von dem Anbieter 1&1 gehört haben. Falls nicht, wird das Video neben den umfassenden Informationen zu der Firma im Weiteren dargestellt, sodass die Leser alles zu den Fragen um Netzqualität, Anschlüsse und Angebote erfahren können.

Obwohl für viele unbekannt, betreibt 1&1 kein eigenes, sondern das Netz von Telekom*, wenn es sich um den DSL Bereich handelt. Ähnlich sieht die Situation bei den Mobilfunk Angeboten aus, denn hier ist 1&1 auf die Unterstützung von O2*/Eplus und Vodafone* angewiesen. Insbesondere empfinden das letztere die Nutzer des Betreibers als äußerst positiv, denn diese Information ist im Gegensatz zu anderen Mobilfunkanbietern nicht in den Tiefen der Webseiten versteckt, sondern wird offen und deutlich präsentiert. Will man also vor dem Kauf eines Vertrags oder während der Nutzung die Signalstärke der Verbindung überprüfen, muss man bei 1&1 die entsprechenden Netzpartner überprüfen. Allerdings sollte man darauf achten, dass bestimmte Verbindungsbereiche für 1&1 Kunden nicht vorhanden bleiben, darunter der LTE Signal von Vodafone*, welchen man nur als „Originalnutzer“ des letzteren genießen kann. Bei Eplus/ Telefonica gibt es solche Beschränkungen jedoch nicht. Daher kommt die Werbung, die im weiteren Verlauf angezeigt wird und die Überlegenheit von 1&1 über Telekom* proklamiert, etwas ironisch herüber, wenn man bedenkt, dass 1&1 auf das Netz von Telekom* angewiesen ist.

Dieser Werbespot sorgte für Aufruhr – das sieht man auch an dem entsprechenden Like/ Dislike Verhältnis -, da Telekom dagegen gerichtlich vorgegangen ist. Seit dem Erscheinen des Videos sind inzwischen vier Jahre vergangen und der erste Platz wurde von Telekom wieder besetzt.

1&1 Tarife

Aktuellen Mobilfunk-Tarife von 1&1 sehen wie folgt aus:

1&1 LTE S: mit einem monatlichen Preis von 9,99 Euro in dem ersten Jahr und 19,99 Euro in weiteren 12 Monaten bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 19,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 2 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 21,6 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland)

1&1 LTE M: mit einem monatlichen Preis von 14,99 Euro in dem ersten Jahr und 24,99 Euro in weiteren 12 Monaten bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 24,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 10 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 225 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland)

1&1 LTE L: mit einem monatlichen Preis von 19,99 Euro in dem ersten Jahr und 29,99 Euro in weiteren 12 Monaten bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 29,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 15 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 225 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland) und Flat auf eine Zusatz-SIM (mit einer zweiten SIM-Karte für Tablet oder Notebook und 1 GB/Monat Highspeed-Volumen im Inland und der gesamten EU)



1&1 LTE XL: mit einem monatlichen Preis von 24,99 Euro in dem ersten Jahr und 34,99 Euro in weiteren 12 Monaten bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 34,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 20 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 225 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland), Flat auf eine Zusatz-SIM (mit einer zweiten SIM-Karte für Tablet oder Notebook und 1 GB/Monat Highspeed-Volumen im Inland und der gesamten EU) und einem zusätzlichen Online-Speicher mit 100 GB zusätzlicher Speicherplatz für Musik, Fotos und Videos

Für alle dargestellten Tarife gilt der Nutzungsnetz von O2*. Was weitere Informationen und Aktionen bezüglich der aktuellen Angebote zu Mobilfunk und DSL betrifft, so kann man die Neuigkeiten auf der offiziellen Seite des Anbieters einsehen. Darüber hinaus sollte die Leser auf die besagten Aktionen des Unternehmens achten, denn bei diesen handelt es sich um erkennbare Preisvorteile. Ebenso kann man sich zu den dargestellten Verträgen einen Smartphone*, Tablet oder andere Hardware zusätzlich holen. Die Netzqualität lässt sich über folgende Links für Vodafone und O2 Bereiche prüfen.

Der Stand von LTE bei 1&1

Handelt es sich um LTE Verbindungen bei 1&1, so verlässt sich das Unternehmen dabei auf die Dienste von Eplus. Dabei es eine derartige Netzqualität auch nur in Bereichen möglich, wo Eplus LTE ausbaut. So kann man in den besagten Regionen mit einer Geschwindigkeit bis zu 225 MBit/s surfen. Mittlerweile können auch die Vodafone* Tarife bei 1&1 LTE nutzen, der Speed* liegt hier aber bei maximalen 50MBit/s.

Die O2* Tarife sind darüber hinaus bereits 5G ready – könnten also 5G nutzen, wenn O2 dies bereits anbieten würde. Das ist aber leider noch nicht der Fall, daher gibt es bisher noch kein 5G bei den Allnet Flat von 1&1.