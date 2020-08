Apple*: schematische Zeichnungen der neuen iPad Modelle aufgetaucht – Apple* wird auf einen der nächsten Events auch neue iPad Modelle vorstellen und bei 91mobiles hat man dazu bereits die schematischen Zeichnungen geleakt. Wenn die Daten stimmmen, werden die neuen iPad Modelle für 2020 mit dünneren Rändern kommen, es gibt eine Face ID Sensor und der Touch ID Button wurde weggelassen. Dazu gibt es USB C als Anschluss und eine einfache Kamera mit einem Objektiv als Hauptkamera für die Tablets.

