Der beste Werbeplatz der Welt – Google bewirbt die Pixel Buds direkt auf der Startseite – Google versucht die Startseite der Google Suche normalerweise frei von Werbung zu halten. Es gibt dort in der Regel keine Banner oder Ähnliches. Für die eigenen Technik hat das Unternehmen aber hin und wieder Ausnahmen gemacht und auch die Pixel Buds bekommen nun diesen sehr exklusiven Werbeplatz: auf der Startseite von google.de weist das Unternehmen auf die neuen Kopfhörer hin – natürlich direkt mit Link in den Store, so dass interessierte Kunden sie direkt kaufen können.

Die Pixel Buds liegen mittlerweile in der zweiten Version vor und sind seit Mitte Juni auch in Deutschland zu haben. Sie kosten derzeit 193,98 Euro und sind neben dem Google Store auch bei verschiedenen Drittanbietern erhältlich. Der Versandk ist aktuell kostenlos.

Bleibt abzuwarten, wie sich diese exklusive Werbung für die neue Technik auszahlen wird. Google hatte auch bereits die eigenen Smartphones* darüber beworben und die Verkaufszahlen waren dennoch eher verhalten ausgefallen. Daher muss sich erst noch zeigen, ob es bei den Google Pixel Buds besser laufen wird.