„Display-Overlay erkannt“ Android*-Problem erfolgreich beheben – erscheint die besagte Anzeige auf dem Display des Smartphones, ist es sehr oft lästig für den Nutzer. Im folgenden Artikel erfahren die Interessenten, wie man diese Fehlermeldung behebt und wo das Problem eigentlich herkommt. Prinzipiell kann dieses Problem ab android* 6.0 auftreten, ab dieser Version des Betriebssystem wurde diese Funktion eingesetzt.



Das Ganze startet dann, wenn man versucht eine App zu starten. Diese verlangt dann nach neuen Berechtigungen. Dabei erscheint die Meldung „Display-Overlay erkannt“ und folgender Text dazu:

Weitere Informationen gibt die Meldung nicht. Der Grund für das Zustandekommen dieses Fehlers ist aber die sogenannte „Floating App“, also schwebende Anwendung, welche für Nutzer, die zu Multitasking neigen, die Arbeit mit dem Smartphone* erleichtern soll. Zu den Vertretern dieser gehören Anwendungen wie „Blase (Chat Head)“, „Twilight“, „Clean Master“ und weitere. Dabei ist es egal, welches Android* Smartphone* Modell man dabei nutzt, da das besagte Problem schon bei unterschiedlichen Geräten festgestellt wurde.

Ursache der Störung

Vielmehr handelt es sich um ein Sicherheitsmechanismus von Android, bei welcher den erwähnten Programmen Zugriff auf Speicher, Telefonie und/ oder Kamera verweigert wird, um die besagten Dienste nicht zu missbrauchen, wie verschiedene Malwares – malicious software, also schädliche Software, es tun. Sollte also die neuinstallierte App die Warnung über ein Display-Overlay, welche während der Installation zu sehen ist, ignorieren, wird es zu dem beschriebenen Problem führen. An sich wurde der Defekt mit Android Oreo 2017 beseitigt, weil das Betriebssystem solche Programme, die als Overlay fungieren, in den Hintergrund stellt, die erscheinenden Meldung „Display-Overlay erkannt“ also aus dem Weg räumt. Hat man eine ältere Android Version, muss man folgendes ausprobieren:

Einstellungen öffnen den Punkt „Über das Telefon“ wählen „Software-Update“ antippen und Updates herunterladen

Für diejenigen, die Android Oreo nicht nutzen oder nutzen können, werden im Weiteren die gängigsten Lösungsmethoden dargestellt.