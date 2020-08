Fairphone 3+ vorgestellt – mehr Recycling und bessere Kamera – Fairphone hat eine neue Version der Fairphone Modelle vorgestellt. Dabei gibt es kein neues Smartphone*, sondern eine Aufwertung des aktuellen Modells. Das Fairphone 3+ basiert daher auf dem Fairphone 3, bietet aber die bessere Kamera und auch Verbesserungen beim Produktionsprozess.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

The Fairphone 3+ is our next step in addressing the smartphone* industry’s constant cycle of make-use-dispose. We are showing consumers and the industry that you don’t need to buy a new phone to get an upgrade, or toss a phone away because one part fails. We’re also showing phone manufacturers a different approach to design: you don’t need to create a new model when you can launch new, improved modules. Doesn’t that just make more sense?