Galaxy S20* FE (Fan Edition) – Exynos 990 Prozessor bestätigt sich – Die ersten Geekbench Resultate für das neue S20 lite aka FE zeigten die Modelle mit Snapdragon Prozessor und daher bestand die Hoffnung, dass die Smartphones auf den Exynos 990 verzichten würden. Nun sind aber neue Leistungstests aufgetaucht, die wieder Modelle mit dem 99er Prozessor zeigen. Das deutet darauf hin, dass die europäischen Modelle wohl doch auf diesen Prozessor setzen werden. Auch die Werte deuten darauf hin.

22.07.2020 – Galaxy S20* FE (Fan Edition) soll 650 Euro kosten – Beim Magazin theeleec hat man neue Details zum Galaxy S20* lite oder der Galaxy S20 Fan Edition. Besonders der Preis ist interessant, dort geht man von 900.000 Won oder umgerechnet etwa 650 Euro aus. Das wäre ein durchaus stolzer Preis für eine Lite-Version, aber die technischen Daten hatten bereits angedeutet, dass die Geräte nicht wirklich billig werden würde.

Dazu scheint mittlerweile auch der Name immer deutlich fest zu stehen: es wird wohl kein Galaxy S20 lite werden, sondern ein Galaxy S20 FE (für Fan Edition). Das klingt etwas hochwertiger als Lite.

Es scheint so, als würde die Galaxy S20 lite Fan Edition doch etwas schneller auf den Markt kommen als gedacht, denn die Modelle sind bereits im Leistungstest zu sehen und damit wohl schon recht nah an der Markreife. Die Daten selbst sind dabei sehr ordentlich und die anderen Spezifikationen weisen auf den Snapdragon 865 Prozessor mit 6GB RAM hin. Das Galaxy S20 lite wird also den gleichen Prozessor nutzen wie die anderen Modelle der Serie.

UPDATE: Leaker Ice Universe hat für die Modelle noch einige weitere Daten heraus gegeben. Die Modelle nutzen wirklich den Snapdrago 865 Prozessor, unterstützt 120Hz beim Display und haben eine IP68 Zertifizierung. Die Smartphones sollen im 4. Quartal 2020 auf den Markt kommen und der Preis soll wohl sehr interessant ausfallen.

Bei MySmartPrice schreibt man im Original dazu:

The Geekbench listing is for Samsung* SM-G781B, which, we know from the previous leaks, is the model number of the Galaxy S20 Lite. The listing reveals that the smartphone* has an octa-core processor from Qualcomm with a base frequency of 1.8GHz. The motherboard name is mentioned as ‘Kona,’ which means that the Galaxy S20 Lite will have the Snapdragon 865 SoC. The phone has 6GB of RAM, which is the lowest capacity of RAM in the whole S20 lineup. The listing also shows that the device has Android* 10 OS. The Galaxy S20 Lite has scored 737 points in the single-core test and 2,619 points in the multi-score test in Geekbench 5.2.0