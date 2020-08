Galaxy Z Fold 2 – Morgen gibt es ein zweites Unpacked-Event – Das Samsung Galaxy Z Fold 2 wurde durch Samsung* bereits zum Event im August vorgestellt, aber es fehlen noch einige Informationen zu den Modellen und bisher gibt es auch noch keine Möglichkeit, die Geräte vorzubestellen. Das wird sich morgen wohl ändern, denn das Unternehmen hat zu einem weiteren Event eingeladen, bei dem es spezielle um das Z Fold 2 gehen soll und bei dem man nochmal den Marktstart dieser Modell-Reihe vorbereitet. Wer sich dafür interessiert, kann per Livestream mit dabei sein und direkt erfahren, was Samsung* in die neuen Modelle gepackt hat.

Das Unternehmen schreibt im Original dazu:

Sei dabei, wenn wir am 1. September beim “Galaxy Z Fold2: Unpacked Teil 2” die zukunftsweisenden Funktionen und innovativsten Eigenschaften des Galaxy Z Fold2 vorstellen. Das virtuelle Event kann ab 16 Uhr CEST im deutschen Newsroom und auf samsung.de im Livestream verfolgt werden.

Samsung* erwähnt dabei nur die Z Fold 2 Modelle. Es wird also aller Wahrscheinlichkeit nach keine weitere Technik geben, die zusätzlich präsentiert wird – das Unternehmen hat das Eventu nur für das faltbare Topmodell vorgestellt.

Bereits online ist die Thom Browne Edition der Galaxy Z Fold 2 Modelle in Verbindung mit Galaxy Watch und Buds live. Das Unternehmen hat also ein ziemlich umfangreiches Bundle zusammengestellt und es ist nicht bekannt, ob die Geräte auch einzeln zu bekommen sind, oder ob man immer das komplette Paket kaufen muss. Leaker Ishan Agarwal spricht dabei von einem Preis von 3.000 Dollar und mehr für die neue Sonderedition. Das bedeutet wohl, dass man dafür das komplette Paket bekommen wird und nicht nur das Smartphone* selbst. Dennoch wäre das ein recht hoher Preis für die Sonderedition und es bleibt abzuwarten, ob es neben dem Design auch Verbesserungen bei der Technik im Vergleich zu den normalen Modellen geben wird. Wahrscheinlich wird auch diese Sonderedition morgen mit vorgestellt.